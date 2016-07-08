Первый кандидат в Госдуму от Алтайского края принес документы на выдвижение

Депутат Алтайского Заксобрания Ирина Шудра первой в Алтайском крае сдала документы на выдвижение на выборы в Госдуму по Рубцовскому одномандатному округу, сообщили ИА "Амител" в избирательной комиссии Алтайского края.

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Прочее ЛДПР назвала кандидатов на выборы в Госдуму от Алтайского края

Документы были предоставлены в пятницу, 8 июля.

"Мы планируем получить минимум один мандат на выборах в Госдуму. Ирину Шудра без колебаний утвердили на Съезде ЛДПР в Москве, потому что она ведет активную депутатскую деятельность в своем родном Рубцовске", - прокомментировала координатор алтайского отделения ЛДПР Евгения Боровикова.Напомним, кроме Рубцовского одномандатного округа (№ 40), в Алтайском крае определено еще три: Барнаульский (№ 39), Бийский (№ 41) и Славгородский (№ 42).

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