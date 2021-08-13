Первый "робот-врач" появился в федеральном центре травматологии Алтайского края

В федеральном центре травматологии в клинической апробации установили роботизированную систему для хирургов. "Робот-врач" в несколько раз повышает точность движений при проведении операций и увеличивает срок действия эндопротезов.

О приобретении новинки губернатору Алтайского края Виктору Томенко рассказал главврач центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук. Он отметил, что это первое подобное устройство за Уралом.

Как сообщает пресс-служба правительства, по поручению главы региона специалисты центра наверстали отставание по объёмам оказания плановой помощи, после того как медорганизация завершила работу в режиме ковидного госпиталя.