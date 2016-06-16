Первый в Барнауле бассейн-бар на крыше начинает работу. Фото

Фото: instagram.com/krysha_barnaul

Открытие первого в Барнауле бассейна-бара на крыше состоится в пятницу, 17 июня.

Заведение, именуемое просто "Крыша", расположено по адресу: Малая Олонская, 28 (ТЦ "Воскресенье").

Как следует из названия, бар находится на самом верху торгового центра.

В настоящее время заведение работает в тестовом режиме. В официальном Instagram "Крыши" уже можно увидеть фото самого бара.