Первый в Барнауле бассейн-бар на крыше начинает работу. Фото
Церемония официального открытия заведения назначена на 17 июня
16 июня 2016, 23:01
Фото: instagram.com/krysha_barnaul
Открытие первого в Барнауле бассейна-бара на крыше состоится в пятницу, 17 июня.
Заведение, именуемое просто "Крыша", расположено по адресу: Малая Олонская, 28 (ТЦ "Воскресенье").
Как следует из названия, бар находится на самом верху торгового центра.
В настоящее время заведение работает в тестовом режиме. В официальном Instagram "Крыши" уже можно увидеть фото самого бара.
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