Первый замминистра сельского хозяйства РФ проведет совещание в Барнауле

Фото: ИА "Амител"

Заседание межведомственной комиссии Минсельхоза России для обсуждения вопросов подготовки к посевным работам в регионах Сибири пройдет в Барнауле в среду, 2 марта.

Участие в мероприятии примут первый заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко, который прибыл в Барнаул для участия в Зимней зерновой конференции, сообщает "Политсибру".

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Экономика Зимняя зерновая конференция пройдет в Алтайском крае 2-4 марта

На встрече также будут присутствовать губернатор Алтайского края Александр Карлин и заместитель полномочного представителя Президента России в СФО Андрей Филичев.

Для участия в заседании межведомственной комиссии Минсельхоза приехали и представители органов власти крупнейших регионов Сибири.

Зимняя зерновая конференция, как ранее сообщало ИА "Амител", пройдет 2-4 марта.