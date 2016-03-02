Первый замминистра сельского хозяйства РФ проведет совещание в Барнауле
В столице Алтайского края состоится заседание комиссии по подготовке к посевным работам в СФО
Фото: ИА "Амител"
Заседание межведомственной комиссии Минсельхоза России для обсуждения вопросов подготовки к посевным работам в регионах Сибири пройдет в Барнауле в среду, 2 марта.
Участие в мероприятии примут первый заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко, который прибыл в Барнаул для участия в Зимней зерновой конференции, сообщает "Политсибру".
На встрече также будут присутствовать губернатор Алтайского края Александр Карлин и заместитель полномочного представителя Президента России в СФО Андрей Филичев.
Для участия в заседании межведомственной комиссии Минсельхоза приехали и представители органов власти крупнейших регионов Сибири.
Зимняя зерновая конференция, как ранее сообщало ИА "Амител", пройдет 2-4 марта.