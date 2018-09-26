Пешеход попал в больницу после наезда автомобиля в Барнауле

Фото: novostivolgograda.ru

Автомобиль сбил пешехода поздним вечером 25 сентября - пострадавший госпитализирован.

Очередная авария произошла на улице Трактовой, которая в последнее время часто фигурирует в сводках ЧП.

По информации городской ГИБДД, инцидент случился в 23:20 в районе здания №43/3. Известно, что водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, допустил наезд на пешехода 1988 года рождения. Который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате пострадавший был госпитализирован в горбольницу №1.

Городская ГИБДД призывает пешеходов переходить проезжую часть исключительно в установленных местах, убедившись в полной остановке транспортных средств. В темное время суток пешеходов настоятельно просят использовать световозвращающие элементы на одежде.