Петиция за отставку главы алтайского Минздрава набрала 1750 подписей
Инициаторы увольнения жалуются на оптимизацию и дефицит лекарств
Петицию с требованием отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова подписали более 1750 человек. Такое количество подписей удалось собрать за пять дней.
Обращение к властям жители Алтайского края опубликовали на портале Сhange.org. В тексте автор привел негативную оценку работы министра на нынешней и предыдущей должностях.
Основные аргументы, подкрепляющие позицию, – это курс на оптимизацию, который автор петиции считает провальным, и дефицит лекарств, например, инсулина, от которого зависят жизнь и здоровье многих людей.
Кроме того, автор петиции перечислил последние скандалы, связанные с недоплатой врачам, работающим с больными коронавирусом, и новостью об оптимизации детской ортопедии в Барнауле.