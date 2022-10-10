Пилотные 20 дюймов. Алтайский завод «Нортек» стал участником нацпроекта «Производительность труда»

К реализации национального проекта «Производительность труда» подключилось ещё одно алтайское предприятие — ООО «Нортек». 4 октября здесь провели стартовое совещание с участием представителей Минэкономразвития, Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Алтайского края, а также сотрудниками компании.

Предприятие относится к химической промышленности, производит шины «Нортек», которые соответствуют международным экологическим стандартам. Для большинства потребителей «Нортек» известен как Алтайский Шинный Комбинат (АШК).

Перед стартом проекта на заводе провели диагностику производственной деятельности. И выбрали в качестве пилотного проекта производство радиальных грузовых и диагональных сельхозшин на 20 дюймов. Это важный для компании процесс, потому что данная линейка продукции пользуется стабильным спросом и занимает существенную долю в объёме выпуска.

Сотрудники «Нортека» уже прошли стажировку на модельном предприятии ООО «АЗПИ» и обучение по проектному управлению и базовым инструментам бережливого производства. Они узнали, как находить и устранять потери, как планировать и внедрять улучшения в рамках реализации проекта.

А на совещании эксперты РЦК представили региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», рассказали, каких результатов по нацпроекту добились другие компании и обсудили, как его будут реализовывать на «Нортеке». Замминистра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов отметил, насколько важен этот нацпроект для экономики края и страны в целом. Важен он и для завода, добавил технический директор завода Александр Баяндин. А руководитель рабочей группы предприятия по направлению «Оптимизации потоков» Ольга Гервальд рассказала о причинах выбора пилотного потока и представила команду проекта.

Нацпроект будут реализовывать на предприятии три года и по четырём этапам. На первом, подготовительном этапе происходит выбор пилотного потока для оптимизации производственного процесса, формирование и обучение рабочей группы от предприятия. Второй этап — «Диагностика и планирование» — длится три месяца. За это время эксперты нацпроекта совместно с рабочей группой предприятия проводят углубленный анализ пилотного потока, а также составляют план мероприятий по его улучшению. Ещё три месяца занимает третий этап — «Внедрение улучшений». В это время реализуют утверждённый план мероприятий, а также создают проектный офис, функции которого — открытие потоков для охвата всего предприятия. На четвёртом этапе — «Тиражирование» — рабочая группа компании, получив от экспертов необходимые знания и навыки, начинает самостоятельно проводить улучшения по всем потокам в течение последующих двух с половиной лет. При необходимости они могут обратиться за консультациями к экспертам нацпроекта.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»