Питерские разработчики "освежили" карту Алтайского края за 2,4 млн рублей

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Прочее Главный архитектор Алтая назвал точечную застройку Барнаула "злом"

14 декабря в Барнауле прошло заседание Градостроительного совета Алтайского края. Его провел новый главный архитектор региона Виктор Четошников. Главной темой стало внесение изменений в схему территориального планирования Алтайского края.

В 2017 году региональный Минстройтранс организовал работу по актуализации схемы территориального планирования региона. Она проводилась в соответствии с действующими программными документами, материалами стратегического планирования социально-экономического развития края и государственными отраслевыми программами.

Оказание услуг по внесению изменений в схему территориального планирования Алтайского края было разыграно на аукционе летом текущего года. Стартовая цена лота составляла 3 млн рублей, в итоге победителем стало ООО "Научно-проектный институт "Архитектуры Градостроительства Инжиниринга" из Санкт-Петербурга с предложением в 2,386 млн рублей. Его конкурентами были новосибирское ООО "Корпус", предложившее 2,45 млн рублей, и ООО "Научно-проектная организация "Южный градостроительный центр" из Ростова-на-Дону. Эта компания предложила наименьшую цену за свои услуги (1,86 млн рублей), но в итоге уступила в уровне квалификации своим соперникам.

Таким образом, контракт с НПИ "АГИ" был заключен в конце июля 2017 года. Петербуржцам по условиям соглашения давалось на все изыскания 140 дней. Датой окончания работ было определено 15 декабря. Источник финансирования — бюджет Алтайского края.

ООО НПИ "АГИ" в качестве юрлица было зарегистрировано в апреле 2017 года. Уставный капитал организации составляет 10 тысяч рублей, гендиректор и единственный учредитель — Павел Спирин. Основной профиль компании — "деятельность в области архитектуры".

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Схема терпланирования должна обновляться раз в несколько лет, однако строгих сроков здесь нет, пояснил Виктор Четошников. Как рассказал представитель петербургского института Сергей Митягин, возглавлявший группу разработчиков проекта, по большому счету, всю работу можно охарактеризовать "как обновление карты региона с добавлением новых объектов, появившихся за последнее время". По его словам, последний раз схема территориального планирования Алтайского края актуализировалась не менее трех лет назад.

Основной задачей проектировщиков стала подготовка предложений по размещению объектов краевого значения в соответствии с требованиями органов госвласти, действующими программными документами региона и муниципальных образований в нескольких областях.

Среди них — объекты инженерной инфраструктуры краевого и межмуниципального значения; транспорт, автомобильные дороги; объекты образования, здравоохранения, физкультуры и спорта; курортная, рекреационная и туристическая инфраструктура; производственные и природоохранные объекты; предупреждение ЧС межмуниципального и регионального значения, стихийных бедствий и ликвидация их последствий; отображение линейных объектов, планируемых к размещению, и т. п.

Краевой Градостроительный совет был создан при Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства края (ныне Минстройтранс) в целях реализации в регионе государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства, выработки рекомендаций в области территориального планирования и градостроительного зонирования. В состав совета входят специалисты Главного управления природных ресурсов и экологии, ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Роспотребнадзора, Союза архитекторов. Периодичность заседаний — раз в квартал.