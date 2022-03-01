Пивные, ажурные, тыквенные: пять рецептов необычных блинов к Масленице, которые вам точно понравятся

Основное лакомство масленичной недели — блины. Их можно есть просто так или со сметаной, наполнить разными начинками, свернуть конвертиком или уголком, подавать горячими или холодными. Редакция amic.ru подобрала для пять рецептов блинов, которые всегда получаются и удивительно вкусны. Готовьте и делитесь впечатлениями в комментариях.

Совет: смешивать ингредиенты для блинов можно по старинке — ручным венчиком, а можно использовать достижения современной техники — миксер или блендер. Выбирайте, что для вас удобнее.

Традиционные масленичные блины

Это самый простой рецепт из всех существующих.

Что требуется:



молоко (1,5 стакана);

пшеничная мука высшего сорта (1 стакан);

крупные куриные яйца (2 штуки, категория C0);

сахар (1 ст. л.);

соль (щепотка);

растительное масло (3 ст. л.).

Как готовить:

Взбейте яйца с сахаром и солью.

Молоко чуть подогрейте, всыпьте в него просеянную муку, только частями, а не всю сразу, иначе будут комки, от которых довольно трудно избавиться. Смешайте венчиком.

Смешайте яйца с тестом и растительным маслом, перемешайте до однородности.

Смажьте сковороду растительным маслом — используйте для этого половинку мытой картофелины.

Наливайте блинное тесто в центр сковороды и круговыми движениями распределяйте его по всему дну.

Обжарьте блин с двух сторон до румяности, после чего выложите его на тарелку и смажьте сливочным маслом.

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Французские блины “Креп”

Считается, что такие блинчики лежат в основе любых других блинных рецептов, однако готовятся они несколько иначе, чем традиционные.

Что требуется:



молоко (0,5 л);

пшеничная мука (250 г);

куриные яйца (2 штуки + 2 желтка, категория C0);

сливочное масло (120 г);

сахар (4 ст. л.);

соль (щепотка);

ароматизатор (ром, апельсиновый ликер, ванилин — любой, который нравится).

Как готовить:

Взбейте желтки с солью, сахаром и ароматизатором.

Молоко немного подогрейте, всыпьте в него муку и перемешайте, чтобы не было комочков.

В отдельной ёмкости растопите сливочное масло.

Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте.

Выпекайте как обычные блины.

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Ажурные блинчики

Что требуется:



кефир (2 стакана);

кипяток (1 стакан);

яйца куриные (4 штуки, категория C0);

мука (2,5 стакана);

растительное масло (4 ст. л.);

соль (щепотка);

сахар (4 ст. л.);

сода (0,5 ч. л.).

Как готовить:

Кефир немного подогрейте и соедините его с просеянной мукой.

Взбейте яйца с сахаром и солью.

Соедините в однородную массу тесто, яйца и растительное масло.

Залейте соду стаканом кипятка, быстро размешайте и влейте в тесто, перемешайте венчиком до однородности.

Оставьте тесто постоять минуть на 5-10. В это время на его поверхности появится шапка из пузырей.

Выпекайте блинчики на сильно раскалённой сковороде, только не забудьте предварительно слегка смазать её растительным маслом.

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Пивные блинчики

Блинчики получаются нереально вкусные и воздушные.

Что требуется:



пиво (1 стакан);

молоко (1 стакан);

мука пшеничная (1 стакан);

яйца куриные (2 штуки, категория C0);

сахар (1-2 ст. л.);

соль (три небольшие щепотки);

растительное масло для жарки.

Как готовить:

Все компоненты, кроме яичных белков и соли, смешайте в блендере. Белки взбейте отдельно до устойчивых пиков и аккуратно введите их в тесто, нежно перемешав до однородности. Жарьте как обычные блины.

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Тыквенные блинчики

Основой блина может быть не только тыква, но и яблоко, груша и даже картофель.

Что требуется:



тыква (150 г);

молоко (250 мл);

мука (6 ст. л.);

яйца куриные (2 штуки, категория C0);

сахар (2 ст. л.);

соль (щепотка);

растительное масло (2 ст. л.).

Как готовить:

Очистите тыкву от семечек, волокон, отварите и разомните до состояния пюре.

Яйца смешайте с сахаром и солью. На этом же этапе по желанию можно добавить ароматизатор.

Влейте в тыквенное пюре растительное масло и маленькими порциями введите предварительно просеянную муку. Получится густое тесто. Это не страшно, потому что в него ещё нужно влить молоко.

Хорошо размешайте тесто, чтобы оно получилось однородным.

Выпекайте как традиционные блины, не забывая смазывать сковороду растительным маслом.

Советы: Тонкие блинчики выпекают из жидкого теста, толстые — из густого. Если готовите по рецепту, всё равно всегда смотрите, какое тесто у вас получилось. Если смесь слишком густая, разбавьте её молоком, кефиром или водой. А вот если тесто кажется жидким, досыпать в него муку не торопитесь. Дайте ему полчаса на дозревание. Клейковина, которая есть в муке, набухнет, и тесто станет гуще.



Если планируете делать блины с мясной или рыбной начинками, уменьшите в рецепте количество сахара. Подавайте со сметаной и ароматным чаем. Приятного аппетита!