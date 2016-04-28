Площадь Свободы в Барнауле закроют для движения 30 апреля

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Площадь Свободы в Барнауле 30 апреля будет закрыта для движения транспорта в период с 10:00 до 14:00, сообщили в четверг в пресс-центре городской администрации.

Данная мера обусловлена тем, что в это время на площади будет проходить празднование Дня пожарной охраны России.

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"С 10:00 до 14:00 будет перекрыто движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому от улицы Пушкина до улицы Ползунова", – указывают в мэрии.

В связи с вводимыми ограничениями движение автобусов будет организовано следующим образом.

Так, маршруты №№17, 57, 60, 73 будут ходить: пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул. Ползунова – пл. Спартака; в обратном направлении: пл. Спартака – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам;



Маршруты №№19, 53: пр-кт Ленина до ул. Мало-Тобольской;



Маршрут №34: пр-кт Красноармейский – ул. Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул. Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту;



Маршруты №№109, 109к: …пр-кт Ленина – ул. Пушкина – пл. Спартака – пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул. Гоголя – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам; в обратном направлении: пр-кт Красноармейский – ул. Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

Маршрут №55: …пр-кт Красноармейский – ул. Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул. Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту;



Маршруты №10, 20, 24, 110: пл. Спартака – пр-кт Красноармейский – ул. Гоголя – пр-кт Ленина – разворот на перекрестке с ул. Мало-Тобольской – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам.