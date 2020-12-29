Плюс три тысячи предпринимателей. Центр "Мой бизнес" подвел итоги года

Центр "Мой бизнес" Алтайского края вошел в двадцатку лучших центров страны. Показатели эффективности работы центра уже не первый год соответствуют высоким требованиям Министерства экономического развития страны и запросам предпринимательского сообщества края.

В 2020 году специалисты центра оказали предпринимателям почти 11 тысяч услуг. Около трех тысяч граждан прошли обучение основам предпринимательской деятельности. Часть обучающих программ удалось провести в очном формате, часть – в виде вебинаров и онлайн-интенсивов. За год создано 210 новых компаний, которые дадут краю новые товары, услуги, рабочие места и налоговые отчисления.

Более 90 компаний благодаря поддержке центра впервые вышли на международный рынок, несмотря на пандемию. Объем заключенных ими экспортных контрактов превысил 110 миллионов долларов. Всего центр работает с 703 компаниями-экспортерами, постоянно расширяя их список.

Благодаря оперативной перестройке работы центра в пандемию удалось не только сохранить все меры поддержки предпринимателей, но и расширить их. Так, предпринимателям предложили услуги создания интернет-магазинов, продвижения в интернете, размещения товаров на маркетплейсах. Не снизился и объем гарантийной поддержки, позволивший привлечь в экономику края почти 2 миллиарда рублей. Объем предоставленных поручительств составил почти 500 млн рублей, которыми поддержали более 100 проектов. Средняя стоимость кредитов не превысила 6,5%.

Центр "Мой бизнес" Алтайского края стал вторым по качеству и доступности пространства для работы предпринимателей. Созданный коворкинг центра стал местом для собраний бизнес-объединений, переговоров, многочисленных съемок. Также скоро будет открыт музей предпринимательства в Зале традиций центра, учебный класс и другие кабинеты.

Алтайский фонд МСП

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

Сайт