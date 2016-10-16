Плюсовую температуру и мокрый снег прогнозируют синоптики в Алтайском крае

Фото: vse42.ru

В Алтайском крае сократится количество осадков в понедельник, 17 октября, передают синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, днем в крае местами пройдет мокрый снег, на дорогах будут наблюдаться гололедные явления. Температура составит от -1 до +4 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле же, согласно прогнозу, преимущественно без осадков и около 0 градусов. В краевой столице также будет гололедица на дорогах и северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю добавляют, что опасных и неблагоприятных метеоявлений в этот день не прогнозируется, однако из-за погодных условий может увеличиться количество ДТП. Самая неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р-256 в Тальменском и Троицком районах и А-322 в Алейском и Поспелихинском районах, а также на дорогах Петропавловского и Чарышского районов.