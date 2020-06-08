"Пневмония есть пневмония". Министр Попов рассказал, как считают заболевших на Алтае

В Алтайском крае за 5 месяцев 2020 года число заболевших внебольничной пневмонией снизилось на 3,5 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом на пресс-конференции, прошедшей 8 июня, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, отвечая на вопрос amic.ru.

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Прочее Всплеска пневмонии в Алтайском крае нет

Чиновник не привел абсолютных цифр за январь-май, однако дал понять, что количество переболевших значительно сократилось. Вместе с тем в мае наблюдалась тенденция роста случаев внебольничной пневмонии у жителей края. Это напрямую связано с распространением COVID-19.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день на лечении с пневмониями, не имеющими отношения к коронавирусу, в Алтайском крае насчитывается 466 человек. Дмитрий Попов призвал не делить это заболевание на различные виды. "Пневмония, она и есть пневмония. Не важно, о какой идет речь – бактериальной, грибковой или коронавирусной. Статистика в этом случае не разделяется", – прокомментировал министр.

Напомним, на 8 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 2390 человек, из них 271 – у больных внебольничной пневмонией, 566 – у заболевших ОРВИ, в 1553 случаях – бессимптомное течение.