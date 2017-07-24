По 30 рублей с человека: названа сумма курортного сбора в Алтайском крае

В Алтайском крае определили сумму курортного сбора. Она составит 30 рублей с человека. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу региона Юрий Захаров.

Напомним, на прошлой неделе Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон о введении курортного сбора. Новый налог в качестве эксперимента проработает четыре года. Деньги с туристов за пользование инфраструктурой будут собирать в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Собирать налог за отдых начнут с мая 2018 года.

Новости

Прочее Госдума приняла закон о введении курортного сбора в Алтайском крае

В Алтайском крае курортный сбор будет работать на территории курорта федерального значения Белокуриха. В городе всего 36 организаций, которые смогут взимать налог на отдых. Предварительно объем планируемых средств составляет около 50 миллионов рублей.

"Самое главное, чтобы средства были получены на развитие инфраструктуры и негативно не повлияли на турпоток. Мы активно ведем работу с курортным сообществом. В настоящее время мы работаем над подготовкой списка тех объектов, на развитие которых будет направлен курортный сбор. Естественно, работаем и над региональным законом, который должен быть принят до 1 декабря 2017 года", - рассказал Юрий Захаров.

После принятия регионального закона можно будет говорить о категориях граждан, которые попадают под льготы в рамках данного закона. "Если брать детей, то еще на стадии парламентских слушаний было предложение вывести их из-под действия этого закона. Если вы не попадаете в льготную категорию, то налог вы платите. Сбор составит 30 рублей с человека", - добавил эксперт.

Право собирать налог есть только у тех организаций, которые ведут санаторно-курортную деятельность официально. Однако нет никаких гарантий, что теневые предприниматели, которые оказывают туристические услуги в Белокурихе нелегально, не смогут также взимать сбор. Теневой бизнес, скорее всего, также будет собирать деньги, отмечают эксперты. Власти намерены с этим бороться.

"Ведется работа с организациями, которые регулируют эту деятельность. Будет проведено совещание с налоговыми, правоохранительными органами. Необходимо выполнить шаги по легализации этого сектора", - добавил Захаров.

Выбор на Белокуриху пал не случайно. По словам экспертов, инфраструктура муниципалитета несет более чем десятикратную нагрузку. В Белокурихе только 15 тысяч жителей, а вот туристов по итогам прошлого года оказалось 230 тысяч. Так что новый налог необходим городу-курорту. Планируется, что по итогам года курортный сбор в Белокурихе составит 50 миллионов рублей.

Новости

Прочее Очень много вопросов: эксперты о введении курортного сбора в Алтайском крае

Начальник профильного управления также отметил, что в Алтайском крае эксперимент действует только на территории города-курорта. Для того чтобы внедрить налог на других территориях региона, необходимо понять действие механизма. Деньги с курортного сбора пойдут на развитие инфраструктуры.

"Сейчас составляется список, куда могут направить средства. Предполагается, что они будут направлены именно на улучшение курортной инфраструктуры. Это благоустройство терренкуров города. Чтобы благоустроено было не только на территории отелей, но и за пределами санаториев", - добавил Захаров.

Курортный сбор вводится в экспериментальном режиме на четыре с половиной года — с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года. Эксперимент коснется четырех регионов — Крыма, Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского краев. Оплачивать взнос придется совершеннолетним гражданам. В 2018 году размер сбора составит не более 50 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице. В остальные годы проведения эксперимента размер сбора вырастет до 100 рублей. Курортный сбор будет направляться на строительство инфраструктуры, ее реконструкцию и благоустройство.