Почему 11 мая можно есть все, что хочется, и при чем тут тюльпаны

ежедневник

11 мая в мире, России и Барнауле

11 мая отмечают весьма необычный праздник. Правда, только в Америке. Это тот самый день, когда каждый житель США может устроить истинный праздник своему желудку. Другими словами, можно есть то, что хочется. Этот неформальный праздник отмечается ежегодно.

В этот день отменяются все диеты. Это единственный день в году, когда можно нарушить все законы ПП и ЗОЖ.

А в Канаде 11 мая стартует Фестиваль тюльпанов, который проводится ежегодно в Оттаве и длится около двух недель.

Канадская столица утопает в разноцветном море тюльпанов, которые по давней традиции посылают в дар Канаде благодарные голландцы. Эта традиция появилась после Второй мировой войны.

Посмотреть на цветение более пяти миллионов тюльпанов в страну приезжает ежегодно более полутора миллионов туристов.

В Таиланде 11 мая проходит Фестиваль ракет (Bun Bang Fai Rocket Festival). Он проводится в различных провинциях северо-востока Таиланда. Сельские жители делают гигантские ракеты и запускают их в небо. В мае Фестиваль ракет проводится в Парке Пхайя Тхаен города Ясотхон (Phaya Thaen park, Yasothon).

11 мая 1818 года в составе России образована Бессарабская область. А еще в этот день в 1896 году основан Томский технологический институт (ныне Томский политехнический университет).

А 11 мая 1997-го чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM "Deep Blue".

Барнаул

11 мая 1771 года барнаульские купцы и цеховые были освобождены от поставки рекрут (если они были записаны в таковые по III ревизии) и от заводских работ.

В этот же день в 1913 году на пароходе "Владимир" прибыл из Томска в Барнаул начальник партии по исследованию Чуйского тракта В.Я. Шишков. Через некоторое время на пароходе "Скромный" он отбыл в г. Бийск.

Родились:

1904 — Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист;

1941 — Эрик Бердон, английский рок-музыкант, вокалист группы The Animals;

1974 — Бенуа Мажимель, французский киноактёр, обладатель приза Каннского кинофестиваля;

1978 — Летиция Каста, французская манекенщица и актриса;

1984 — Андрес Иньеста, испанский футболист, чемпион мира (2010).