Почему 20 февраля нельзя пить чай и носить зелёное?

Народные приметы 20 февраля

20 февраля 2022, 02:31

20 февраля отмечают как день памяти преподобного Луки Елладского. Другое название праздника, бытующее в народе, — Могущница. Пошло оно от лекарственной травы-лапчатки с крестообразными цветами и листьями, которая, по поверьям, обретает необыкновенную лечебную силу именно 20 февраля. Что принято было делать на Луку на Руси, читайте на amic.ru.

  1. Кем был праведный Лука Елладский? Преподобный Лука родился 29 июля 896 года в Кастории (греческая Македония) в семье бедняков. С детства он вёл аскетичный образ жизни и очень много работал. В 14 лет Лука ушёл из отчего дома и принял монашеский постриг. При жизни он прославился тем, что исцелял телесные и душевные болезни людей.

    Устав от вереницы молящих об излечении, праведник уединился на пустынном острове, чтобы вести жизнь аскета. Он поселился на склоне горы Геликон, однако вскоре и там вокруг него образовалась монашеская община. Под руководством и по настоянию Луки было начато строительство монастыря Осиос Лукас, который существует и по сей день.

    Скончался Лука Елладский в возрасте 56 лет в своей келье. Позднее на этом месте была построена церковь, куда и поместили останки преподобного. По легенде мощи святого сохранили целительский дар.

  2. Почему 20 февраля на Руси не пили чай и не гуляли? На Могущницу православные не увлекались чаепитием. Поверья гласили, что выпитый в этот день зелёный или чёрный чай забирает здоровье. Напиток заменяли травяными настоями и отварами, в составе которых обязательно присутствовала трава-лапчатка — растение в этот день обретало силу Креста Господня.

    Не принято было устраивать в День Луки большие празднества и гулянья — считалось, что веселье 20 февраля призывает в жилище нечистую силу. Свадьба же сулила молодым недолгую и несчастливую семейную жизнь.

  3. Почему на Луку не носили зелёный цвет, а беременным запрещали брать взаймы? Плохой приметой было ношение на Луку одежды зелёного цвета. Среди крестьян бытовало поверье, что при встрече незамужней с бабой, чью голову покрывал зелёный платок, девушка весь год проведёт в тоске и одиночестве.

    Беременным женщинам на Могущницу запрещалось брать деньги взаймы, иначе их ожидали долгие мучительные роды. Молодым девушкам не разрешалось попусту выходить из дома — был риск попасть в неприятную ситуацию. Лучшим решением было в этот день отказаться от покупок — товар мог оказаться бракованным или быстро прийти в непригодность.

  4. Какие традиции соблюдали на Могущницу? Традиционно 20 февраля в каждом доме пекли пироги с начинкой из лука. Однако не стоило съедать выпечку только членам семьи. Пироги обязательно выносили на улицу, потчевали прохожих и нищих и свято верили, что такая милостыня, поданная с молитвой, сторицей вернётся в руки дающего. Также несколько пирогов ставили на порог в дар умершим родственникам.

    На Луку стремились совершать только хорошие поступки и раскаивались в совершённых грехах перед домашними иконами или в церкви.

    Благим делом на Луку считалось поминовение умерших, в том числе и самоубийц. Православные отправлялись к могилам почивших родственников со свечами и делали там уборку. После шли в храм и молились за упокой душ усопших или покончивших с собой, заказывали Сорокоуст.

    К больным и припадочным в этот день приглашали знахарей, которые на Могущницу готовили целебные снадобья и настои от разных недугов. Также они читали заговоры на исцеление над специально испечённым хлебом, муку для которого брали в трёх домах — у соседей, родственников, близких.

  5. По каким приметам на Луку угадывали погоду? С Могущницей связано немало народных примет:

    Старые овцы плохо едят — скоро потеплеет.
    После обеда стало ветрено — к богатому урожаю яровых культур.
    Алый закат — к ветреному лету.
    Курицы рано сели на насест — будут сильные продолжительные морозы.
    Собака катается на спине по снегу — к сильному бурану.
    С севера повеяло теплом — жди погожего лета.

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