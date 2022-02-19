Почему 20 февраля нельзя пить чай и носить зелёное?

20 февраля отмечают как день памяти преподобного Луки Елладского. Другое название праздника, бытующее в народе, — Могущница. Пошло оно от лекарственной травы-лапчатки с крестообразными цветами и листьями, которая, по поверьям, обретает необыкновенную лечебную силу именно 20 февраля. Что принято было делать на Луку на Руси, читайте на amic.ru.

Кем был праведный Лука Елладский? Преподобный Лука родился 29 июля 896 года в Кастории (греческая Македония) в семье бедняков. С детства он вёл аскетичный образ жизни и очень много работал. В 14 лет Лука ушёл из отчего дома и принял монашеский постриг. При жизни он прославился тем, что исцелял телесные и душевные болезни людей.



Устав от вереницы молящих об излечении, праведник уединился на пустынном острове, чтобы вести жизнь аскета. Он поселился на склоне горы Геликон, однако вскоре и там вокруг него образовалась монашеская община. Под руководством и по настоянию Луки было начато строительство монастыря Осиос Лукас, который существует и по сей день.



Скончался Лука Елладский в возрасте 56 лет в своей келье. Позднее на этом месте была построена церковь, куда и поместили останки преподобного. По легенде мощи святого сохранили целительский дар.

Почему 20 февраля на Руси не пили чай и не гуляли? На Могущницу православные не увлекались чаепитием. Поверья гласили, что выпитый в этот день зелёный или чёрный чай забирает здоровье. Напиток заменяли травяными настоями и отварами, в составе которых обязательно присутствовала трава-лапчатка — растение в этот день обретало силу Креста Господня.



Не принято было устраивать в День Луки большие празднества и гулянья — считалось, что веселье 20 февраля призывает в жилище нечистую силу. Свадьба же сулила молодым недолгую и несчастливую семейную жизнь.

Почему на Луку не носили зелёный цвет, а беременным запрещали брать взаймы? Плохой приметой было ношение на Луку одежды зелёного цвета. Среди крестьян бытовало поверье, что при встрече незамужней с бабой, чью голову покрывал зелёный платок, девушка весь год проведёт в тоске и одиночестве.



Беременным женщинам на Могущницу запрещалось брать деньги взаймы, иначе их ожидали долгие мучительные роды. Молодым девушкам не разрешалось попусту выходить из дома — был риск попасть в неприятную ситуацию. Лучшим решением было в этот день отказаться от покупок — товар мог оказаться бракованным или быстро прийти в непригодность.

Какие традиции соблюдали на Могущницу? Традиционно 20 февраля в каждом доме пекли пироги с начинкой из лука. Однако не стоило съедать выпечку только членам семьи. Пироги обязательно выносили на улицу, потчевали прохожих и нищих и свято верили, что такая милостыня, поданная с молитвой, сторицей вернётся в руки дающего. Также несколько пирогов ставили на порог в дар умершим родственникам.



На Луку стремились совершать только хорошие поступки и раскаивались в совершённых грехах перед домашними иконами или в церкви.



Благим делом на Луку считалось поминовение умерших, в том числе и самоубийц. Православные отправлялись к могилам почивших родственников со свечами и делали там уборку. После шли в храм и молились за упокой душ усопших или покончивших с собой, заказывали Сорокоуст.



К больным и припадочным в этот день приглашали знахарей, которые на Могущницу готовили целебные снадобья и настои от разных недугов. Также они читали заговоры на исцеление над специально испечённым хлебом, муку для которого брали в трёх домах — у соседей, родственников, близких.