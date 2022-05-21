Почему 22 мая не отказывали просящим и как зазывали к себе вторую половинку

22 мая на Руси отмечали Миколу Вешнего (Николу Вешнего), или Миколу Летнего (Николу Летнего). Крестьяне в этот день усердно трудились — наводили порядок в доме, работали на поле, в огороде, на скотном дворе. Считалось, что святой Николай (Николай Чудотворец) был благосклонен к простому работящему люду, поэтому его никак нельзя было огорчать бездельем. Церковь 22 мая вспоминает перенесение мощей святого из Мир Ликийских (сегодня этот город называется Демре, находится он в провинции Анталия в Турции) в итальянский город Бари. Это произошло в 1087 году.



Что нельзя было делать 22 мая и по каким приметам крестьяне предсказывали погоду и будущий урожай, читайте в этом материале.

Что известно о Николае Чудотворце?

Этот святой — один из самых почитаемых в христианстве. Он считается покровителем животных, особенно лошадей, детей и бедного люда, а также невинно осуждённых и оклеветанных. Ему молятся моряки, торговцы и земледельцы, а также все, у кого в жизни наступила чёрная полоса, — нищие, бездомные, обездоленные.



Николай был дан своим родителям Господом. Они долго не могли зачать ребёнка и в конце концов взмолились, что если дитё у них появится, то они посвятят его служению Богу. Чудеса сопровождали святого Николая с момента рождения:



— вскоре после появления Николая на свет его мать исцелилась от тяжёлой болезни;

— город Мира, где жил святой, чудесным образом избежал голода;

— чудом спаслись из вод морских многие, терпящие бедствие, моряки;

— помощь самым неожиданным образом пришла к людям, которые были осуждены за то, чего не совершали.



Чудеса продолжились и после смерти святого Николая.



До 1087 года нетленные мощи чудотворца находились в городе Миры Ликийские. Они источали благоухающее миро (святое масло), а если к ним прикоснуться, то исцеляли. Однако турки всё чаще совершали набеги на ближайшие к городу территории — они хотели уничтожить святые мощи, поэтому купцы итальянского города Бари приняли решение их перенести. Им даже пришлось обмануть монахов, которые их сторожили.



Большую часть мощей удалось вывезти в Бари, и 9 мая по старому стилю (22 мая по новому) их торжественно внесли в собор Святого Стефана. Через год в городе возвели базилику Николая Чудотворца и перенесли ковчег с мощами туда. Сегодня помолиться святому может каждый желающий.



Спустя несколько лет после 1087 года другую часть мощей Николая Чудотворца перевезли в Венецию, а в городе Миры Ликийские осталась лишь малая их частица.

Почему 22 мая обязательно выгоняли на пастбища лошадей?

Николай Чудотворец считался особым покровителем этих животных. К тому же трава на лугах к 22 мая поднималась высокая да сочная. Стада выгоняли на пастбища обязательно в ночь. К шее каждой лошади привязывали колокольчик, чтобы в темноте можно было понять, где пасётся стадо. Перед выгоном просили Николая Чудотворца приглядеть за животными: «Николай Чудотворец, попаси нашу скотину». Также 22 мая заказывали молебен, во время которого священники освящали воду — ею затем поили лошадей. Крестьяне считали, что это даст им силу, здоровье и защитит от нападения диких животных.

Как крестьяне защищались от змей и привлекали к себе вторую половинку?

22 мая считался благоприятным днём для всякого рода заговоров и ритуалов.



Чтобы защитить жилище от змей, крестьяне выкладывали подле порога крестики из ольховых веточек или сжигали ольховую щепу.



Молодожёны обращались с молитвой к святому Николаю, чтобы он помог им жить в любви и взаимопонимании, защитил их семью от дурного глаза.



Незамужние парни и девицы именно 22 мая старались привлечь к себе любовь. Николай Чудотворец никому и никогда не отказывал в просьбах, поэтому люди, не имевшие семьи, старались воспользоваться шансом и найти свою вторую половинку. К любовному ритуалу прибегали и парни, и девушки. Она вставали до зари, шли в поле и набирали там росу, на которую затем читали заговор: «Росинка к росинке, где ходит моя половинка? Николай, подскажи, ко мне её (его) поскорее приведи. Станем единым целым навсегда, не разъединит нас никакая беда. Да будет так!» Заговорённой росой умывались и натирали ею левую половину груди.

Что нельзя было делать на Николу Вешнего?

22 мая запрещалось:



— садиться на коня, не прочитав молитву о его здравии;

— сажать картофель — он всё равно не уродится;

— отказывать в помощи просящим: «не накормишь на Николин день голодного — сам наголодаешься», считали, что семья отказавшего целых семь лет будет жить в нужде;

— оставаться с долговыми обязательствами — долги нужно было раздать до 22 мая, иначе весь остальной год будешь «на финансовой мели».