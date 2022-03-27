Александров день: почему 28 марта нельзя мыть голову и что такое «Волчьи свадьбы»?
Что будет, если помыть голову 28 марта, и почему в этот день не стоит ходить в лес?
28 марта в народе отмечают Александров день. В Церкви в эту дату почитают сразу трёх Александров — святомученика из Сида, человека, который за веру во Христа перенёс нечеловеческие мучения и был обезглавлен, и двоих юношей-христиан, живших во времена Диолектиана и отказавшихся участвовать в языческих обрядах, — они тоже погибли от усекновения главы. Народные названия праздника — Александр, Лесное ухоженье, Волчьи свадьбы. Почему 28 марта получило такие странные прозвища и какие суеверия характерны для этого дня — читайте на amic.ru.
Откуда пошло название Волчьи свадьбы?
Конец марта — время, когда животные выбирают себе пару и уединяются для продолжения рода. 28 марта крестьяне старались не ходить в лес, потому что псовые (лисы, волки) становились агрессивными, и попасться у них на пути — значило подписать себе смертный приговор.
Что значит Лесное ухоженье?
Это уважительное отношение к лесу и его обитателям, в том числе сказочным — Лешим, Лесовикам и лесавкам (родственники Лесовика), Водяным, а также предводителю всей это фантастической разношёрстной братии Святобору.
Почему им нужно было поклоняться именно 28 марта, история умалчивает. Одно ясно: лес всегда был для крестьян источником пищи и лекарств — мяса, грибов, ягод, целебных растений, а также древесины. Охотники, которые отваживались отправиться сюда в пору волчьих свадеб, обязательно разговаривали с духами, просили их защитить от нападения хищников. Многие возвращались целыми-невредимыми и с хорошей добычей. Выходя из леса, люди обязательно благодарили лесных жителей за дары и извинялись, что их потревожили.
Какие суеверия характерны для Александрова дня?
Часть из них связана с головой. 28 марта:
нельзя мыть голову — любимый уедет далеко и надолго;
зачесалась голова — жди неприятности: утром — мелких невзгод, днём — проблем с деньгами, вечером — напряжённости с любимым человеком;
если не спится из-за волчьего воя, нужно перевернуть подушку, и сразу заснёшь сном младенца.
Ряд суеверий связаны с волками:
— 40 проклятий ждёт того, кто потерял волчий клык;
— если человек услышал волчий вой 28 марта, ему стоит готовиться к беде;
— если на роженицу надеть волчий клык, роды пройдут легко.
Другие суеверия:
если курица 28 марта снесла чётное количество яиц — это к прибыли, нечётное — к убыткам;
если на Александра дорогу перешла девица с полными вёдрами или перебежал волк — ожидается хорошая прибыль.
Какие погодные приметы характерны для Александрова дня?
Скоро потепление, коли воробьи активно чирикают.
Дружная весна обещается, если грачи на Александров день на гнёзда сели.
На Александра снег повалил — ещё два дня валить будет.
Чайки прилетели — весна тёплой будет.
Скоро дождь пойдёт, если солнце на закате светит ярко.
Изменение ветра в Александров день — к благоприятным изменениям в погоде.