Александров день: почему 28 марта нельзя мыть голову и что такое «Волчьи свадьбы»?

28 марта в народе отмечают Александров день. В Церкви в эту дату почитают сразу трёх Александров — святомученика из Сида, человека, который за веру во Христа перенёс нечеловеческие мучения и был обезглавлен, и двоих юношей-христиан, живших во времена Диолектиана и отказавшихся участвовать в языческих обрядах, — они тоже погибли от усекновения главы. Народные названия праздника — Александр, Лесное ухоженье, Волчьи свадьбы. Почему 28 марта получило такие странные прозвища и какие суеверия характерны для этого дня — читайте на amic.ru.

Откуда пошло название Волчьи свадьбы?

Конец марта — время, когда животные выбирают себе пару и уединяются для продолжения рода. 28 марта крестьяне старались не ходить в лес, потому что псовые (лисы, волки) становились агрессивными, и попасться у них на пути — значило подписать себе смертный приговор.

Что значит Лесное ухоженье?

Это уважительное отношение к лесу и его обитателям, в том числе сказочным — Лешим, Лесовикам и лесавкам (родственники Лесовика), Водяным, а также предводителю всей это фантастической разношёрстной братии Святобору.



Почему им нужно было поклоняться именно 28 марта, история умалчивает. Одно ясно: лес всегда был для крестьян источником пищи и лекарств — мяса, грибов, ягод, целебных растений, а также древесины. Охотники, которые отваживались отправиться сюда в пору волчьих свадеб, обязательно разговаривали с духами, просили их защитить от нападения хищников. Многие возвращались целыми-невредимыми и с хорошей добычей. Выходя из леса, люди обязательно благодарили лесных жителей за дары и извинялись, что их потревожили.

Какие суеверия характерны для Александрова дня?

Часть из них связана с головой. 28 марта:

нельзя мыть голову — любимый уедет далеко и надолго;

зачесалась голова — жди неприятности: утром — мелких невзгод, днём — проблем с деньгами, вечером — напряжённости с любимым человеком;

если не спится из-за волчьего воя, нужно перевернуть подушку, и сразу заснёшь сном младенца.



Ряд суеверий связаны с волками:

— 40 проклятий ждёт того, кто потерял волчий клык;

— если человек услышал волчий вой 28 марта, ему стоит готовиться к беде;

— если на роженицу надеть волчий клык, роды пройдут легко.



Другие суеверия:

если курица 28 марта снесла чётное количество яиц — это к прибыли, нечётное — к убыткам;

если на Александра дорогу перешла девица с полными вёдрами или перебежал волк — ожидается хорошая прибыль.