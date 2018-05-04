Почему чудо-фонтан в центре Барнаула больше не радует горожан светомузыкой

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На майских праздниках 1978 года в Барнауле на площади Советов был открыт самый большой в городе фонтан "Космос" со светомузыкой. Тогда это сооружение казалось горожанам настоящим чудом, поскольку он пускал светомузыкальные струи. Такой технологии не было даже в ряде городов-миллионников, не говоря уже о сибирских мегаполисах, таких как Красноярск и Новосибирск.

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В 1978 году команда инженеров Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения спроектировала необычную конструкцию будущего фонтана. Космический мотив был очень популярен в те годы. А для Барнаула это было тем более актуально. Ведь именно Алтайский край был родиной Германа Титова - второго космонавта планеты. Еще одним важным событием было то, что Валентина Терешкова после полета в космос приземлилась именно в этих краях.

Сама конструкция была изготовлена в Москве по чертежам барнаульских инженеров. Все элементы доставлялись железной дорогой и собирались уже в городе. Главной особенностью фонтана были светомузыкальные струи. Горожане были в восторге от изумительного строения. Но через какое-то время иллюминация перестала работать вместе с музыкой. По некоторым данным, это было связано с тем, что жители ближайших домов жаловались на шум. Но даже без спецэффектов "Космос" продолжает занимать лидирующие позиции среди своих барнаульских собратьев.

Его необычная конструкция состоит из кованых элементов с изображением космонавтов среди множества звезд. Черный и золотой цвета придают строению вид чего-то неизведанного. Дно чаши выложено мелкой плиткой в виде мозаики. Фонтан расположен в самом центре города на площади Советов.

Добавим, в настоящее время в Барнауле официально функционируют 16 фонтанов. Только два из них имеют название (фонтан "Космос" по проспекту Ленина, 54ф и фонтан "Лилия" по Ленина, 54ф/1), остальные можно определить только исходя из адреса расположения: площадь Сахарова, 1ф, проспект Ленина, 90, Научный городок, 39в, проспект Красноармейский, 104ф, улица Молодежная, 29ф, улица Чайковского, 21ф, улица Георгия Исакова, 213ф, улица Попова, 76ф, улица Малахова, 75ф, проспект Ленина, 71ф, улица Панфиловцев, 24ф, проспект Социалистический, 11ф, улица Мира, 13б (поселок Центральный), улица Шукшина, 1.