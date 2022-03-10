Почему 10 марта не стоит спать днем, стричься и выбрасывать старую одежду?

Тарас Бессонный, Тарас Кумошник или Вешняя Дрёма — народный праздник, который издавна отмечается на Руси 10 марта (по старому стилю 25 февраля). Православная церковь вспоминает в этот день патриарха Константинопольского Тарасия. Подражая Всевышнему, он считал себя слугой каждого человека и подавал пример добродетельной жизни. Почему 10 марта старались не ложиться спать днём и не стричься — в материале amic.ru.

Чем прославился Тарасий Константинопольский?

Преподобный родился около 730 года в знатной и богатой семье в Константинополе. Получив прекрасное образование, он быстро продвинулся по службе и получил звание сенатора при дворе правящего в то время императора Константина Порфирородного. В период иконоборчества (движение против почитания икон) Тарасий был поставлен патриархом Константинопольским и грамотно управлял Церковью на протяжении 22 лет.



Святитель вёл аскетическую жизнь. Он не оставил себе ничего, отдав собственное имение на богоугодные дела. Будучи патриархом, бесстрашно обличил императора Константина, оклеветавшего жену — императрицу Марию и пожелавшего заточить её в темницу, чтобы сочетаться браком с другой. Тарасий не стал расторгать брак, за что подвергся страшной опале.



Умер святой в 806 году. По легенде на смертном одре бесы пытались приписать ему кучу не совершённых грехов, однако преподобный доказал свою правоту перед Богом. Останки его упокоились в монастыре на Босфоре, а у его гроба, по преданию, впоследствии совершались чудеса исцеления.

Почему имя святого связывают с бессонницей?

На Руси 10 марта молились Святому Тарасию, который, как верили крестьяне, помогал избавиться от лихорадки (в народе лихоманка, кумаха, трясучка — прим. авт.). Славянам болезнь представлялась в виде злобной, тощей старухи. Вместе со своими сёстрами она якобы жила в глубине лесной чащи.



Крестьяне считали, что 10 марта нечисть выходит из леса и пробирается в дома людей. При виде спящего человека она забирается к нему под рубашку и заражает лихорадкой. Именно поэтому старались не ложиться спать днём и не укладывать на дневной сон детей. Отсюда и название праздника — Тарас Бессонный.

Как на Тараса Бессонного защищались от лихорадки?

Для избавления деревни от лихорадки жители затевали игру «дрёма». Становились в хоровод вокруг уложенных подушек, на которых спал импровизированный дрёма. В ходе игры он должен был неожиданно вскочить и схватить кого-то из танцующих. В жертву дрёме нужно было принести трёх человек. Считалось, что получив жертвоприношение, болезнь обойдёт стороной их посёлок.



На Тараса принято было носить особый оберег от лихоманки. Его делали заранее из высушенного тельца летучей мыши и надевали на верёвочку от православного крестика. Носили весь день, веря, что трясучка побоится дотронуться до тела, которое находится под такой защитой.



Если лихорадка всё же настигала человека, от неё пытались избавиться, проделывая следующий обряд:

— больного внезапно пугали;

— обтирали святой водой, навозом домашнего скота;

— поили отваром из трав.

Что запрещалось делать на Тараса Бессонного?

10 марта нельзя было ходить по замерзшим водоёмам или ездить по ним на санях. Считалось, что в противном случае лихоманка залезет под тулуп и начнёт крутить кости.



Нельзя было на Тараса думать о плохом и делать пакости. С дурным настроением можно было притянуть к себе ещё больше проблем и несчастий. По этой же причине не планировали стрижку и не выбрасывали из жилища старые вещи.



Запрещалось 10 марта оставлять без присмотра печные заслонки. Считалось, что трясучка может проникнуть в дом через трубу. Для оберега около печи ставили 12 кукол. Верили, если нечисть залетит в дом и увидит их, то примет за своих сестёр и вселится в одну из них, поэтому на следующий день кукол сжигали в огне.



Строго-настрого запрещалось на Тараса смотреть в окна и пускать в дом чужого человека. Вместе с ним в жилище могла проникнуть лихоманка и заразить всю семью.