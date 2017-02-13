Почему нельзя откладывать важные дела?

"Завтра никогда не наступит" – эта фраза достаточно популярна, но мало кто задумывался над её значением. Суть в том, что каждый день для нас — это настоящее и мы никогда не живём будущим моментом. Так зачем же откладывать дела, если все надо делать здесь и сейчас?

По статистике около 90% всех обещаний никогда не суждено сбыться. Обычно на запыленной полке завтрашних дел остаются достаточно важные вещи. Так, например, многие из нас обещают начать здоровый образ жизни, но не сейчас, конечно, а в понедельник. По мнению ведущих hr-специалистов сайта GorodRabot.ru, с бытовой праздностью нужно бороться. Самомотивация и самодисциплина качественно улучшают жизнь.

Сайт "Город Работ" рассказал, как увеличить свою продуктивность за три шага:

1. Запрет на "завтраки"

Практика показывает, что у "завтраков" 100% вероятность так и остаться в дальнем ящике. Вовремя выполненная работа и обещания помогут вам показать себя с лучшей стороны, а также зарекомендовать себя как ответственного и надёжного сотрудника.

2. Ведение ежедневника

Первым шагом к самодисциплине является умение составлять список дел. Необходимо это для того, чтобы вы представляли объём работы на день и планировали своё время с умом. Также рекомендуется планировать вместе рабочие и домашние дела, чтобы видеть весь объем работы на день сразу.

3. Соблюдение режима

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему после рабочего дня не остаётся энергии? Мало кто знает, что наш организм — это самодостаточная система, которая остро чувствует и реагирует недостаток сна, витаминов или активности. Поэтому для того, чтобы повысить работоспособность и выносливость, нужно больше двигаться. Также хорошо повышает заряд правильное питание: разбейте приём пищи на 5-6 частей, употребляйте здоровые продукты и почувствуете улучшения.