Почему нужно идти работать в "Жилфонд"?

Компания "Жилфонд" по версии Headhunter в 2015 году стал лучшим российским работодателем среди агентств недвижимости. Но помимо этого существуют и другие причины стремиться работать в этой компании. Предлагаем вам краткий обзор причин прийти на работу в "Жилфонд".

1.Высокая стабильная "белая" зарплата

Риэлтеры "Жилфонда" могут похвастать одними из самых высоких в индустрии ставками оплаты труда, что позволяет сделать уровень дохода сотрудников агентства наиболее конкурентоспособным в городе. Для увеличения их дохода компания применяет систему прогрессивного начисления процентов, а риэлтеры с опытом сразу получают высокую стартовую ставку. Сотрудник также может выбрать работу "по системе Жилфонда" или же в рамках "партнерской программы". В первом случае сделку будет сопровождать юрист компании. Во втором — сотрудник полностью ведет сделку сам и получает не только риэлтерский гонорар, но и зарплату юриста.

2. Специальных навыков не требуется

Главное качество для риэлтера-новичка, начинающего путь в профессии с "Жилфондом" — желание зарабатывать. Компания предоставляет бесплатное двухнедельное обучение со стажировкой в офисе. На период обучения для молодых специалистов предусмотрено едва ли не уникальное в отрасли решение: выплата стипендии. Также в "Жилфонде" существует собственный тренинг-центр, в котором риэлтеры ежемесячно могут повышать свою квалификацию. Новички обязательно получат всестороннюю помощь от руководителей. Существует возможность карьерного роста: все руководители "Жилфонда" — ранее работали в агентстве риэлтерами.

Кроме того, для всех желающих освоить перспективную профессию риэлтора "Жилфонд" ежемесячно проводит бесплатные курсы. Ближайшие курсы состоятся с 20 по 24 июня в удобное время — с 17 до 20 часов. Зачисление в группу слушателей курсов происходит на конкурсной основе! Запишитесь на курсы уже сегодня — позвоните по тел. (3852) 201-001 (доб. 5419). Контактное лицо: менеджер по персоналу Большакова Елена Анатольевна.

3. "Жилфонд" — федеральная компания

"Жилфонд" — компания федерального уровня с десятками офисов в трех регионах и давно пользуется уважением не только клиентов, но и коллег. Являясь одним из крупнейших в РФ агентств недвижимости, "Жилфонд" удостоен статуса действительного члена Российской гильдии риэлтеров, Союза риэлтеров Барнаула и Алтайского края, Новосибирской ассоциации риэлтеров. В результате всероссийского конкурса "Жилфонд" был удостоен золотой медали "Гемма" в 2015 году, в этом же году стал лауреатом номинации "Лучшая брокерская компания на рынке ипотечных сделок". Так что, работать в "Жилфонде" не просто выгодно, но и престижно.

4. Клиенты "Жилфонда" всегда довольны

Работа "Жилфонда" с главным богатством — клиентами — построена таким образом, чтобы люди остались довольны сотрудничеством с компанией. Покупатель недвижимости при проведении сделки в "Жилфонде" получает Гарантийный сертификат, по которому агентство всегда возмещает полную стоимость объекта недвижимости в случае утраты права собственности покупателем. Беззаботные и довольные клиенты "Жилфонда" ежедневно оставляют риэлтерам теплые отзывы, что гарантирует сотрудникам компании ощущение своей востребованности и глубокого удовлетворения от работы.

5. "Жилфонд" прекрасно справляется в кризис

Хотя многие организации и предприниматели называли прошлый год "кризисным", "Жилфонд" в это непростое время расширился на федеральном уровне более, чем на 10%. Это — очень впечатляющая динамика роста, которая дарит активным сотрудникам "Жилфонда" уверенность в завтрашнем дне. Сегодня "Жилфонд" представляет собой отлаженный, процветающий бизнес. За последний год, с марта 2015 года, количество офисов "Жилфонда" в России увеличилось на 6 и составило 60, численность сотрудников компании превысила 900 человек. Агентство работает в Новосибирске и области (Бердск, Искитим, Кольцово), в Алтайском крае (Барнаул) и в Москве.

6. "Жилфонд" не экономит на рекламе

Постоянный поток клиентов, а следовательно, хлеб для риэлтеров — "Жилфонд" обеспечивает благодаря постоянной рекламе объектов за счет компании. Агентство не экономит на этом инструменте, постоянно оставаясь в поле зрения горожан. В результате впечатляющих усилий и затрат компания сформировала базу из десятков тысяч вариантов жилья, загородной и коммерческой недвижимости на продажу. Каждые полторы минуты в базу "Жилфонда" поступает новый вариант, для одного лишь размещения объявлений специалисты "Жилфонда" используют более 130 популярных площадок в интернете. Более 80 тыс. посетителей каждый месяц пользуются сайтом "Жилфонда", около 24 тыс. человек звонят в офисы компании, а 5200 человек посещают их лично. Риэлтеры "Жилфонда" ежемесячно получают от компании свыше 5600 заявок на покупку недвижимости.

7. Гибкий график и удобная география офисов

Благодаря развитой системе офисов "Жилфонд" может не только предложить сотрудникам работу в самом удобном для них месте, но и трудиться по гибкому графику, без необходимости быть привязанным к конкретному рабочему месту. Провести встречу с клиентом риэлтер "Жилфонда" может в любом офисе компании: для таких целей все офисы открыты с 9 до 20 часов в будни. Наиболее эффективные риэлтеры могут работать по свободному графику и даже удаленно. В компании также происходит межрегиональная ротация кадров: некоторые новосибирские риэлтеры переехали с семьями в Москву и Барнаул и наоборот.

8. Насыщенная корпоративная жизнь

Будучи большой и дружной компанией, "Жилфонд" ежегодно устраивает для сотрудников восхитительный новогодний бал, а для их детей — утренник. Кроме веселого летнего праздника с аппетитным шашлыком и живой музыкой, "Жилфонд" проводит для сотрудников корпоративные турниры по боулингу, где закатывают тысячи шаров, игры, конкурсы и другие мероприятия. А лучшие риэлтеры ежегодно получают ценные призы и шанс отправиться в путешествие за счет компании: уже 52 счастливых сотрудника съездили в такие путешествия.

Не отказывайте себе в удовольствии поработать в "Жилфонде"! Позвоните в отдел персонала в Барнауле по тел. 8 (3852) 20-12-12, доп. 5419, спросите Елену Анатольевну Большакову и начните сотрудничество с достойным работодателем.

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Агентство недвижимости "Жилфонд"

Тел.: 8 (3852) 201-001 (круглосуточно)

Сайт: www.barnaul.jilfond.ru