Почему выходят из строя кондиционеры и как предотвратить поломку?

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К сожалению, многие владельцы кондиционеров ошибочно считают, что пока техника исправно работает, не нужно задумываться о предотвращении возможной поломки. Однако не стоит думать, что, если приобретена одна из самых дорогих моделей кондиционеров, оборудование будет работать вечно - сезонное обслуживание кондиционеров требуется постоянно, и очень важно проводить его вовремя.

Как советуют специалисты, перед установкой сплит-системы важно правильно рассчитать необходимую мощность, чтобы оборудование работало в меньшей нагрузке и эффективно справлялось со своей главной задачей – охлаждением воздуха в помещении.

"Часто кондиционеры перестают нормально работать из-за загрязнения фильтров внутреннего блока, а также самого теплообменника и вентилятора, которые забиваются пылью, - рассказали в компании "Четыре сезона". - Также немаловажно правильно эксплуатировать кондиционер, не включать его, когда температура на улице ниже 0°С. Необходимо следить за нормальным давлением и количеством хладагента, так как при его нехватке в системе будет перегреваться компрессор и может произойти заклинивание, а замена компрессора может обойтись примерно в половину стоимости самого кондиционера".

По каким еще причинам оборудование может выйти из строя? Конечно, это желание сэкономить. К примеру, когда владельцы кондиционеров для их установки привлекают неквалифицированных монтажников – они могут работать дешево и быстро, но зачастую некачественно, не несут ответственности за установку и не предоставляют соответствующей гарантии на свою работу. Либо гарантии даются, людей заверяют, что все будет в порядке, но выполнять данных обязательств "мастера" изначально не планируют и в случае поломки оборудования даже найти таких горе-монтажников будет очень сложно. Более того, при сотрудничестве с неквалифицированными монтажниками потребитель сталкивается с заломом фреоновой трубки или некачественной развальцовкой фреоновой магистрали, что уже само по себе может повлечь выход из строя компрессора.

"Не старайтесь найти мастера для установки кондиционера, который недорого возьмет за свою работу, нужно выбирать тех, кто сделает все качественно и даст гарантию на установку и оборудование. Наша компания предоставляет один год гарантии на монтаж, а также гарантию, которую дает завод-изготовитель кондиционера", - рассказали в компании "Четыре сезона".

Если у вас остались вопросы по приобретению, установке, обслуживанию или ремонту систем кондиционирования, специалисты организации ждут вашего звонка. Для клиентов компании – большой ассортимент современного качественного оборудования известных марок и компетентная работа мастеров.

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