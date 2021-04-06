Почти 1 млрд рублей выделили на модернизацию объектов ЖКХ на Алтае

На модернизацию объектов ЖКХ в Алтайском крае в 2021 году выделили 950 миллионов рублей. Распоряжение о распределении субсидий подписал Виктор Томенко.

Работы проведут в Славгороде, Алтайском, Бийском, Благовещенском, Бурлинском, Завьяловском, Змеиногорском, Каменском, Кулундинском, Курьинском, Кытмановском, Локтевском, Мамонтовском, Михайловском, Павловском, Панкрушихинском, Первомайском, Рубцовском, Солтонском, Топчихинском, Третьяковском, Троицком, Усть-Калманском и Целинном районах, сообщает официальный сайт Алтайского края.

"Как и в прошлом году, часть муниципалитетов обновит всю тепловую сеть, некоторые районы продолжат капитально ремонтировать действующие котельные с заменой оборудования на новое и более энергоэффективное. В этом году запланирована и поставка модульных и блочно-модульных котельных", – отметил замминистра ЖКХ по региону Евгений Григоренко.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на модернизацию инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Алтайском крае направят в общей сложности 2,1 млрд рублей.