Почти 10 тысяч жителей Алтайского края напишут "Диктант Победы" онлайн

Масштабная акция "Диктант Победы" пройдет 3 сентября в 18:00. Международный тест на знание истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, который в юбилейный год пройдет в 75 странах, для широкого круга желающих состоится в онлайн-формате.

Для участия в "Диктанте Победы" в режиме онлайн необходимо в 18:00 зайти на сайт "ДиктантПобеды.рф" или установить одноименное приложение для смартфонов и пройти процедуру регистрации. Кроме того, на сайте каждый может подготовиться к диктанту с помощью демоверсий тестирования. После написания теста можно будет получить сертификат участника международной акции.

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Вопрос дня "Диктант Победы" в 2020 году. Когда пройдет и как на него попасть?

Как рассказали в Алтайском региональном отделении "Единой России", всего в юбилейный год "Диктант Победы" напишут свыше 7,5 тысячи жителей края. Также в акции примут участие военнослужащие военных частей, расположенных в Барнауле, Бийске, Алейске, Славгороде, ЗАТО Сибирском, Топчихинском районе.

Добавим, всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны проводится в рамках проекта "Единой России" "Историческая память" под девизом "Знать, чтобы помнить". Кстати, всего подтвердили свое участие 1,5 млн жителей России и зарубежья. Проверьте свои знания истории родной страны и вы. Все подробности на сайте "ДиктантПобеды.рф".