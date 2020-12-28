Почти 100 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 29 декабря
Снег вывезут с крупнейших улиц краевой столицы
28 декабря 2020, 21:05, Никита Черников
В ночь на 29 декабря на улицах Барнаула будут работать 97 снегоуборочных машин, 14 из которых – наемные. На дороги выведут тракторы, комбинированные дорожные машины, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики.
Как сообщает пресс-центр мэрии, вывоз снега запланирован с проспектов Ленина, Социалистического, Строителей, Космонавтов, а также улиц Молодежной, Малахова и других.
В связи с этим барнаульцев призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае водителям рекомендуют обязательно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Комментарии
Новости партнеров