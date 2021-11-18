Почти 140 снегоуборочных машин будут работать на улицах Барнаула в ночь на 19 ноября

Барнаульские дорожники продолжают бороться с последствиями мощного снегопада. В ночь на 19 ноября на городские улицы выведут до 137 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии.

В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики.

Автомобилистов просят быть крайне осторожными на дорогах, а также призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Напомним, что за минувшую ночь в Барнауле выпало 9,2 мм осадков при норме за ноябрь в 29 мм – почти треть от показателя.