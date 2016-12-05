Почти 150 тысяч поездок совершили по транспортным картам в Барнауле

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Мэрия Барнаула подвела некоторые итоги внедрения новой системы оплаты проезда в общественном транспорте.

Как сообщили в понедельник в пресс-центре городской администрации, за время работы электронной системой оплаты и учета проезда с 1 по 5 декабря был зафиксирован пассажиропоток в 786 525 поездок.

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При этом 19% поездок было совершено с использованием транспортных карт. В абсолютном выражении транспортными картами в Барнауле за этот период воспользовались 149 298 раз.

Примечательно, что больше всего поездок совершено по пенсионным картам – 58 267. Студенческой картой воспользовались 32 095 раз, школьным проездным — 21 981 раз, а картой вида "Транспортная" — 36 955 раз.

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Согласно данным на утро 5 декабря, в городе продали 24 459 транспортных карт. Лидируют опять же продажи пенсионных электронных проездных — 9157.

В муниципальном предприятии "Центртранс" действует "горячая линия" по вопросам реализации и пополнения транспортных карт. Звонить необходимо по телефонам: 46-25-46, 71-78-20, 46-14-79.