Почти 200 "зебр" в Барнауле получат дополнительную подсветку

192 пешеходных перехода на главных дорогах Барнаула будут дополнительно освещены, сообщает мэрия города. Также новую подсветку получат аварийно-опасные участки.

Освещение добавят над проезжей частью пешеходной зоны при помощи светодиодных фонарей. Направленный световой поток перпендикулярно оси дороги позволит водителю видеть пешехода издалека: на переходе и на подходах к нему.

Новое освещение получат следующие зебры" по проспекту Ленина, Строителей, улицам Малахова, Профинтерна, Матросова, Советской Армии, Антона Петрова, Максима Горького, Беляева, Тимуровской, Георгия Исакова, Попова, Лазурной, Балтийской, Шевченко, Никитина, Островского, Сизова, проезду Северному Власихинскому и бульвару 9 Января.

Также до конца года дополнительное освещение появится на 19 пешеходных переходах, где установлены консольные стойки с дорожными знаками "Пешеходный переход" над проезжими частями. На существующих линиях наружного освещения будет улучшена ситуация на 141 пешеходном переходе.

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При устройстве светофоров также будет усилено освещение. Работы уже выполнены на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Интернациональной, Георгиева – Сухэ-Батора, Островского – Георгия Исакова, Взлётная – Сиреневая. На этих участках также дополнительно осветили 16 пешеходных переходов.

Также в рамках капремонта уже заменены светильники наружного освещения на 16 пешеходных переходах по бульвару 9 Января, улиц 8 Марта, Профсоюзов, Парфенова, Воровского в микрорайоне ВРЗ. Чтобы сильнее привлечь внимание водителей, они оборудованы светильниками другой цветовой температуры.

Ранее сообщалось, что линии наружного освещения обновили на въездных улицах в Барнаул в районе коммунального моста. Освещение отремонтировали на основных дорогах микрорайона ВРЗ: на бульваре 9 Января, улицах 8 Марта, Профсоюзов, Парфёнова до эстакады коммунального моста через Обь, а также на улице Воровского от улицы Парфёнова до проспекта Комсомольского. На дорожных участках установили 137 новых оцинкованных опор, заменили 135 натриевых светильников более энергоэффективными светодиодными и 5,6 км самонесущего изолированного провода. Работы велись за счёт средств краевого и городского бюджетов.

Также мэрия обещает установить новое освещение протяжённостью более 6,6 км на 14 участках улично-дорожной сети в посёлке Центральном (часть улицы Строителей, проезд от улицы Целинной до улицы Тополиной), в микрорайоне Авиатор (на улицах Московская и Курчатова), в посёлке Новомихайловка от дома № 10 по улице Алмазной до улицы Бирюзовой и вдоль автомобильной дороги от дома № 12 по улице Изумрудной до дома № 10 по улице Алмазной. В посёлке Пригородном линии наружного освещения построят на улицах Раздольной и Новосибирской. Аналогичные работы будут выполнены во Власихе на участке улицы Спортивной.