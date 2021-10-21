Почти 400 человек заразились коронавирусом за сутки в Алтайском крае

391 новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Это новый максимум по региону.

Общее число заболевших коронавирусом составляет 84 244 человека. Выздоровели 60 823 человека (+131). Умерли 5999 человек (+24).

По состоянию на 20 октября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3730 человек, а также 393 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 798, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294.

Ранее сообщалось, что пропуск по QR-кодам в Алтайском крае могут ввести уже с 25 октября. В пресс-службе правительства региона подтвердили, что тема действительно обсуждалась.