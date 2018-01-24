Почти два года принудительных работ получил рубцовчанин за экстремизм

Наказание в виде одного года и девяти месяцев принудительных работ с выплатой 10 % заработной платы в доход государства получил 20-летний житель Рубцовска за экстремистские посты в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что в 2015 и 2016 годах молодой человек размещал на своих страницах в одной из социальных сетей изображения и тексты, которые, согласно выводам экспертов, содержат признаки одобрения преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, и заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. При этом он понимал, что размещаемые им материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям социальной сети.

Кроме этого, удалось доказать, что молодой человек причастен к публичному распространению выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернению символов воинской славы, а также к возбуждению ненависти либо вражды и публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности через интернет.



