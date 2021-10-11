"Почти готово, мы перезвоним". Как в Барнауле оформить инвалидность и не умереть

Четыре месяца житель Барнаула Алексей Шилин (фамилия и имя изменены, – прим. ред.) обивает пороги городской поликлиники № 10. Пережив тяжелейшую операцию по удалению раковой опухоли и части лёгкого, он опасается, что не переживёт "битву" с медучреждением за оформление инвалидности. По его словам, в поликлинике затянули все сроки, и выданные онкоцентром документы для МСЭ стали недействительными. Дубликат в "Надежде" выдавать отказались. Без статуса инвалида Шилин не сможет попасть на реабилитацию. Работать мужчина тоже уже не может. Поликлиника же выбрала тактику отмалчивания. Мужчина отчаялся и опустил руки. Последней его попыткой восстановить справедливость стало обращение в СМИ.

"Будут готовы на днях"

Злокачественное образование в левом лёгком у Шилина обнаружили весной 2021 года случайно. Требовалось провести две сложные и срочные операции. Врачи говорили честно: шансы восстановиться после двух наркозов подряд в 64 года, при таком диагнозе и наличии других сопутствующих заболеваний, у Алексея небольшие. Но мужчина выжил. Опухоль, а вместе с ней и большую часть лёгкого, удалили, наступил сложный период длительного восстановления. Два месяца Шилин практически не вставал с кровати. До сих пор самостоятельно передвигается с большим трудом и только на небольшие расстояния.

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"Физическая активность вызывает у отца приступы сильной одышки. Да и общее физическое состояние пока далеко от нормального: слабость, головокружения, быстрая утомляемость не позволяют быть полностью самостоятельным. Полный курс восстановления, по прогнозам врачей, составит два года. А сейчас нужна реабилитация. Чтобы получить её в полном объёме, необходимо оформить инвалидность", – рассказывает его дочь Мария.

В июне онколог центра "Надежда" выдал Алексею заключение для представления на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Мужчине эти документы нужно было передать в поликлинику № 10, к которой он относится по месту жительства. Также потребовалось пройти все необходимые обследования, сдать анализы, сделать справки.

По словам Шилина, ещё в начале июля он подготовил всё, что требовалось, и передал пакет документов своему терапевту на участке. Всё остальное поликлиника должна была сделать сама, и вроде бы тут ничего сложного. Но именно здесь Алексей столкнулся с главным испытанием в своей жизни: за четыре месяца многократных визитов к терапевту Ирине Бракоренко и заместителю главврача по экспертизе временной нетрудоспособности Татьяне Науменко не принесли результата. По непонятной причине документы на МСЭ так и не были оформлены.

"Сидеть в очереди ему очень трудно, стоять просто невозможно, но наши поликлиники без очередей не бывают. Даже для здорового человека это не всегда просто, а для человека в его состоянии – просто пытка, причём как физическая, так и моральная. И это нужно проходить по кругу каждый раз. Ситуация осложняется ещё эпидемиологической обстановкой. Отец ведь ковид просто может не пережить. А не заразиться в очередях поликлиники – невозможно. Отовсюду трубят, что всё сейчас нужно делать с минимальными личными контактами, а отец уже приезжал в поликлинику в общей сложности девять раз. Каждый раз он при этом слышал, что "документы почти готовы", что "скоро позвонят". И каждый раз записывали номер телефона… Больше всего его расстраивает это равнодушие и халатность. Человек, столкнувшийся с такой тяжёлой болезнью, нуждается в поддержке, а вместо этого, по факту, не может получить от медицинского учреждения простую государственную услугу. При этом доказывать что-то и требовать, обивать пороги в таком состоянии отец просто не в силах", – говорит Мария.

В очередной раз в надежде получить направление на медико-социальную экспертизу Алексей приехал в поликлинику в сентябре. Терапевт долго искала карточку под грудой бумаг, и тут-то выяснилось, что никто даже не начинал заполнять посыльный лист на МСЭ. А самое главное – заключение онколога стало недействительным, потому что прошло более трёх месяцев с даты его выдачи, рассказывает мужчина.

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Шилин снова поехал в "Надежду". Онколог выдавать повторное заключение категорически отказался, объяснив, что его выписывают единожды. Дубликат в некоторых случаях по требованию поликлиники выдаётся, но этим должно заниматься само медучреждение.

Равнодушие и халатность

22 сентября возмущённый Алексей написал жалобу на бездействие сотрудников поликлиники № 10 в Министерство здравоохранения Алтайского края. На следующий день из поликлиники перезвонили и предложили прийти на приём к терапевту 1 октября. В назначенный день, отстояв огромную очередь, он попал к врачу, но – его документов у неё не оказалось.

"На этот раз сказали, что их передали заместителю главврача по экспертизе Науменко, но та ушла в отпуск. Зачем меня тогда вызывали? Я поднялся к заведующей поликлиникой. Она велела подождать в коридоре и стала звонить Науменко. Я услышал: "Меня тут достаёт какой-то Шилин, что ему нужно?" После этого я развернулся и пошёл домой, так как мне стало очень плохо", – рассказывает Алексей.

До сих пор Шилин так и не получил документы из поликлиники для оформления инвалидности. Крепкий когда-то мужчина после операции работать больше не может, поэтому он, конечно, рассчитывает на пенсию по инвалидности, которая помогла бы ему попасть на реабилитацию, получать некоторые льготы и медицинские препараты.

"Я не знаю, доживу ли я вообще до того, когда они будут готовы. Неужели нужно обращаться в прокуратуру, в суд, в приёмную президента, для того чтобы решить этот рутинный, казалось бы, вопрос? Почему гражданин своего государства должен обивать пороги для осуществления своих конституционных прав? Что должно произойти, чтобы в поликлинику можно было идти не как на войну, а гарантированно получить там помощь?" – недоумевает барнаулец.

На языке закона

Минздрав на обращение гражданина пока не ответил: по закону у них на это есть 30 дней. На запрос amic.ru в ведомстве сослались на статью о врачебной тайне ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В Минздраве лишь сообщили, что начали по этому факту проверку. О сроках этой проверки или о порядке получения государственной услуги информация не предоставлена.

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Адвокат Михаил Давыдов, к которому обратился за консультацией amic.ru, в таких ситуациях советует перевести всё общение с учреждением в письменный формат: все документы передавать на имя главврача через приёмную и требовать отметки о принятии. Либо можно отправить их заказным письмом с уведомлением о вручении.

"По такому требованию должны всё дать. Если уж не дают, тогда сразу в суд. И так на каждой стадии, вплоть до МСЭ. Личные приёмы у главврачей и их заместителей не помогут", – говорит адвокат.

Помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина в случаях, когда ваши права нарушены, рекомендует обращаться в прокуратуру.

"Для этого даже необязательно идти в ведомство лично, сделать это можно через интернет-приёмную на сайте. И тогда по этому факту будет проведена проверка. Поликлиника должна выдать направление на МСЭ либо отказать. Но в любом случае гражданин должен получить ответ на своё обращение", – говорит Антошкина.

8 октября Алексей Шилин обратился в прокуратуру. Amic.ru следит за развитием ситуации.