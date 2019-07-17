Почти на 9%: заработная плата выросла на Алтае по итогам пяти месяцев

Среднемесячная заработная плата по итогам пяти месяцев выросла в Алтайском крае почти на 9%, сообщается на официальном сайте региона.

Для повышения оплаты труда в крае увеличен региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января его размер в реальном секторе составляет 13 тыс. руб. (что на 15% выше федерального МРОТ), а для бюджетников и работников сельского хозяйства - 11 тыс. 280 руб. Также должны быть обеспечены закрепленные региональным трехсторонним соглашением обязательства работодателей по темпам роста заработной платы в зависимости от достигнутого в 2018 году размера - 110 или 115%. На выполнение поставленной задачи направлена реализация соглашений между правительством Алтайского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, предусматривающих взаимные обязательства сторон по решению проблем в сфере оплаты труда, в том числе повышения ее уровня.

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Прочее Депутаты требуют от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей

"По итогам января-мая 2019 года среднемесячная заработная плата в регионе выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8,9% и составила 26 092 рубля, в том числе в мае 2019 года - 27,8 тысячи рублей", - выяснили в региональном управлении по труду и занятости.

Высокими темпами росла зарплата в строительстве - на 20,5%, в производстве бумаги и бумажных изделий - на 19%, в сельском хозяйстве - на 15,3%, в производстве прочих транспортных средств и оборудования - на 13,8%.

"Выше среднекраевого показателя (108,9%) темпы роста заработной платы складывались в организациях 25 видов экономической деятельности, где заняты 272,8 тысячи человек, или 46,6% от среднесписочной численности работников края", - подчеркнули в ведомстве.

По-прежнему лидирующие позиции по уровню среднемесячной зарплаты занимают: железнодорожный транспорт (грузовые перевозки) - свыше 51,5 тыс. руб., финансовая деятельность - более 45 тысяч. Достаточно высокий уровень зарплаты (свыше 35 тысяч) достигнут в организациях добычи полезных ископаемых, в металлургическом производстве, производстве транспортных средств и оборудования.

Невысокой остается зарплата у работников, занятых деятельностью автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам, в гостиницах и предприятиях общественного питания, в деятельности почтовой связи и по операциям с недвижимым имуществом. Доходы в названных секторах экономики складывались в диапазоне от 16,4 до 17,9 тысячи рублей. В этих организациях трудятся 32,2 тыс. человек (5,5% среднесписочной численности работников края).

В июне депутаты АКЗС потребовали от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей. По официальной статистике зарплаты медработников растут, а по факту цифры из налоговой, опрос сотрудников показывают, что доходы не растут, а уменьшаются.

Накануне было обещано, что зарплаты учителей Алтайского края вырастут в среднем на 1000-3000 рублей к концу 2019 года.