Почти полмиллиарда рублей взыскали с алиментщиков Алтайского края за год

Судебные приставы Алтайского края с января по октябрь привлекли к ответственности 2085 алиментщиков, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. В пользу детей взыскано более 455 млн рублей.

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Прочее В Алтайском крае возбудили 637 уголовных дел за неуплату алиментов

730 из алиментщиков приступили к законным обязанностям, устроившись на работу или обратившись в центры занятости населения для её поиска. 953 родителя не приступили к уплате алиментов и были привлечены к уголовной ответственности. За неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей законодательством предусмотрены наказания в виде исправительных работ, принудительных работ, ареста на срок до трёх месяцев или лишения свободы на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возбудили 637 уголовных дел за неуплату алиментов.