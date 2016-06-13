Почти полсотни земельных участков подтоплены в барнаульском Затоне
Уровень Оби в краевой столице за сутки поднялся на шесть сантиметров
13 июня 2016, 10:47
Фото: barnaul.org
Количество подтопленных земельных участков в барнаульском микрорайоне Затон продолжает увеличиваться.
По информации городской администрации, в понедельник, 13 июня, Обь подтопила здесь 48 участков. Подтопления жилых домов пока не фиксируется.
За сутки река поднялась на шесть сантиметров и в настоящее время достигла отметки в 564 сантиметра над нулем водомерного столба.
Напомним, что критическое значение Оби в Барнауле составляет 541 сантиметр.
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Также отметим, что специалисты МЧС ожидают дальнейшего роста уровня воды в Оби.
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