Почти полсотни земельных участков подтоплены в барнаульском Затоне

Фото: barnaul.org

Количество подтопленных земельных участков в барнаульском микрорайоне Затон продолжает увеличиваться.

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Прочее Паводок в Барнауле: уровень Оби в Барнауле продолжит подъем – МЧС

По информации городской администрации, в понедельник, 13 июня, Обь подтопила здесь 48 участков. Подтопления жилых домов пока не фиксируется.

За сутки река поднялась на шесть сантиметров и в настоящее время достигла отметки в 564 сантиметра над нулем водомерного столба.

Напомним, что критическое значение Оби в Барнауле составляет 541 сантиметр.

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Также отметим, что специалисты МЧС ожидают дальнейшего роста уровня воды в Оби.