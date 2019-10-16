Почти тысяча жителей Алтайского края подали заявки на конкурс "Лидеры России"

Более 100 тысяч заявок за 10 дней подано со всех регионов России и 20 стран мира на конкурс управленцев "Лидеры России 2019-2020". И 814 заявок поступило от жителей Алтайского края. Запуск третьего сезона конкурса стартовал 4 октября при поддержке президента России Владимира Путина. Участие и победа в этом конкурсе повышает шансы на карьерный взлет.

В третьем сезоне конкурса появились три дополнительные специализации: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". В каждой их них будут выбраны от 10 до 30 победителей. Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из этих специализаций.

"Мировых аналогов нашему конкурсу мы не нашли. Мы не просто запустили мощный социальный лифт, но и создали мотивацию для саморазвития миллионам наших граждан", – подчеркнул генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Он отметил, что один из главных мотивирующих факторов – это возможность получить в наставники выдающихся государственных и общественных деятелей, известных предпринимателей, руководителей крупнейших корпораций или ученых. В этот раз наставниками станут 93 выдающихся человека.

В качестве наставника конкурса в 2018 году выступал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он участвовал в мероприятиях окружного этапа конкурса "Лидеры России" в Новосибирске.

"Конкурс "Лидеры России" – сегодня один из важных механизмов кадрового отбора. Очень важно, что в нем участвуют представители разных профессий, сфер деятельности, жители разных регионов. Может быть, для участников конкурса из всех его результатов – получения оценок, рекомендаций по совершенствованию компетенций – самими ценными станут приобретенные связи, взаимопонимание и даже дружба", – считает Виктор Томенко.

Добавим, участвовать в третьем сезоне проекта "Лидеры России" могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Участие в конкурсе – бесплатное. Прием заявок до 27 октября.

За два предыдущих года на конкурс было подано порядка 500 тысяч заявок. По его итогам назначения на высокие должности получили 150 лидеров России, из них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Справка: Конкурс "Лидеры России" организует автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" по поручению президента России. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Подробная информация о правилах проведения конкурса и подачи заявок на официальном сайте: лидерыроссии.рф.