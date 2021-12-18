Почти украсили ёлку. Как идёт строительство новогоднего городка на площади Сахарова

18 декабря мэр Барнаула Вячеслав Франк проверил, как продвигается строительство новогоднего городка на площади Сахарова, сообщает мэрия города. Руководитель "Автодорстроя" Андрей Курышин рассказал мэру о ходе работ.

Работы начались 4 декабря. По словам Курышина, сейчас заканчивается украшение главной ели, а также продолжается иллюминационное оформление городка. Уже смонтировано пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров, на опоры освещения установлены украшения "Бокал". Их купили в прошлом году взамен устаревших.

Большая часть необходимого для строительства льда уже доставлена на место. 18 декабря началось возведение входных групп. Установлены ледовые барельефы, их позже превратят в сказочных персонажей. Сейчас новогодний городок обустраивают до 70 рабочих. Согласно плану, главная новогодняя площадка города откроется 25 декабря.

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Прочее Ёлка и световой потолок. Новогодний городок начали строить на Мало-Тобольской в Барнауле

Также 15 декабря новогодний городок с ёлкой и световым потолком начали возводить на улице Мало-Тобольской в Барнауле. На пешеходной улице разместятся более 50 световых фигур: 10 елей, Снежная королева, Деды Морозы, сказочные герои и цветы. Вход в новогодний городок оформят светящимися цифрами предстоящего года.

В этом году впервые на Мало-Тобольской будет открыт детский каток 10 на 40 метров с пунктом проката коньков. Возле ёлки установят ящик с Волшебной почтой алтайского Деда Мороза. Кафе и фуд-корты на пешеходной улице продолжат обычную работу во время праздников. Новогодний городок будет обустроен до 20 декабря.