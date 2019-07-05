"Подари сердцам жизнь": спасти больного ребенка может каждый

Дети – безусловная ценность. А что главное в жизни ребенка? Заботливые и любящие родители, благополучная семья, друзья, красивые игрушки? Безусловно да! Но самое важное – это здоровое сердце!

14 июня 2019 года компания "ВелКен" запустила благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!", в рамках которой один рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.

Сегодня мы собираем деньги для Кости Вотякова, который проживает в Тальменском районе Алтайского края. Ему 2 года. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции.

Необходимая сумма денег для Вотякова Кости – 460 422 рубля.

На сегодняшний день произведено более 50 тонн акционной продукции. За 20 дней акции нам удалось собрать для Кости 192 166 рублей.

Компания "ВелКен" благодарит всех участников и партнеров акции Радио Дача Барнаул и "Катунь 24" за активное участие и продвижение акционного продукта "Алтайские семечки" и призывает всех взрослых и детей активно покупать и щелкать "Алтайские семечки", укрепляя тем самым свое здоровье и помогая маленькому Косте.

ТМ "Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – вы можете купить в розничных магазинах г. Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

Помогать могут все: самое главное – решить и сделать. Вместе мы сможем больше!

ТМ "Алтайские семечки" – подари сердцам жизнь!