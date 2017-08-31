"Подари улыбку": читатели Amic.ru дарят хорошее настроение Барнаулу

Читатели Amic.ru активно пополняют "банк улыбок" редакции, присылая свои фотографии. Напомним, портал проводит акцию в преддверии дня рождения города "Подари улыбку Барнаулу".

Из фотографий улыбающихся горожан мы соберем большой баннер "Барнаул — это мы!" и разместим его на одной из главных площадок города накануне 287-летия столицы Алтайского края.

Если вы еще не успели прислать свои снимки - торопитесь: пятница, 1 сентября – последний день приема фотографий.

Вы еще можете успеть принять участие в акции. Наш почтовый адрес - 2017@amitel.ru.

Уважаемые читатели! Если вы присылаете фотографии ваших детей, то, пожалуйста, не забывайте указывать, что вы согласны на публикацию предоставленных снимков на портале Amic.ru и на баннере "Барнаул — это мы".