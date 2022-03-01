Подарки, которые не увянут: три умных гаджета, которые порадуют любую девушку

Выбирая подарок на 8 Марта, помните, что не только мужчины обожают всевозможные гаджеты. Оригинальную альтернативу крему для рук и новой сковородке вы найдёте в сети магазинов “Телефоника”. Подобрали для вас три варианта крутых презентов, которыми она сможет похвастаться.

Фитнес-часы

Отслеживайте свой прогресс в фитнесе при помощи Samsung Galaxy Watch4, которые умеют анализировать состав тела. Узнайте, какое количество жира, скелетных мышц, воды содержится в вашем организме и другие данные, которые помогут достичь поставленных целей.

Считайте количество пройденных шагов, проверяйте расход калорий и прокладывайте маршрут при помощи GPS. Galaxy Watch4 определяют и отслеживают вашу физическую активность, а также поддерживают более 90 упражнений для составления более точного отчёта о результатах ваших тренировок.

Специальный трекер фиксирует и детально анализирует фазы вашего сна. Улучшенный алгоритм измерения позволит проверить уровень кислорода в крови и характер храпа (если он у присутствует). Дополнительно вы получите подробные рекомендации от Национального фонда сна для улучшения его качества и продолжительности.

Samsung Galaxy Watch4 отличаются лаконичным дизайном и прочным алюминиевым корпусом. Они отлично дополнят любой образ и стиль и обеспечат широкую функциональность для выполнения ваших тренировок и повседневных задач. Выберите понравившийся ремешок из широкого ассортимента, к примеру, Hybrid Leather Band или Sport Band, чтобы создать свой собственный стиль.

Беспроводные наушники

Наушники Huawei FreeBuds 3 не только обеспечивают высокое качество звучания, но и отличаются гармоничным дизайном. Симметричный зарядный чехол сочетает стиль и практичность — благодаря компактным размерам его удобно держать в руке, а также носить в кармане или в сумке.

Система активного шумоподавления и передовая технология обработки аудио точно распознают посторонние звуки и мгновенно устраняют их. Наслаждайтесь чистым звуком в многолюдном метро или в шумном спортзале. А благодаря умному процессору Kirin A1 наушники могут одновременно подавлять шум ветра и усиливать голос. Качество звука как при живом общении!

Чувствительные динамики настроены с высокой точностью, чтобы воспроизводить каждую ноту именно так, как она должна звучать. Каждый наушник оснащён особой трубкой для передачи басов: почувствуйте себя как в музыкальной студии.

Электрическая зубная щётка

Электрическая зубная щётка Soocas Electric Toothbrush X5 позволяет поддерживать гигиену полости рта на высшем уровне — тщательно счищает зубной налёт и удаляет частички пищи в пространстве между зубами. Три сменные насадки в комплекте позволяют отбеливать, полировать и защищать чувствительные зубы от излишнего воздействия. А ещё:



• каждые 30 секунд щетка предупреждает о смене положения чистки;

• 12 режимов работы для профессиональной чистки зубов в домашних условиях;

• специальное мобильное приложение для синхронизации зубной щётки со смартфоном;

• при ежедневной чистке зубов два раза в день одного заряда хватит на 30 дней использования.

Эти и другие товары вы найдёте в сети магазинов “Телефоника”, а также на сайте. Вас ждёт широкий выбор смартфонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов, а также приятные акции и скидки.

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