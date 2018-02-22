Подарки на 23 февраля: что купить, если до праздника всего один день

Праздники подкрались неожиданно, и вы не успели приобрести подарки самым любимым и дорогим своим защитникам? У вас остался один день, чтобы исправить свою оплошность и сделать все, чтобы ваш подарок принес настоящую радость. Рассказываем, что можно купить накануне праздника.

1 Билет в кинотеатр Не надо морщиться. Во-первых, стоимость билетов сегодня такова, что вполне сойдет за хороший подарок. Во-вторых, для занятых людей поход в кинотеатр является действительно праздником. Так что подарок может оказаться очень кстати, и ваш мужчина будет вам благодарен. Кстати, с 22 февраля в кинотеатрах можно посмотреть: комедию "О чем говорят мужчины. Продолжение", криминальный триллер "Все деньги мира", фантастический боевик от студии Marvel "Черная пантера", боевик "Дикий".

2 Гаджеты и аксессуары к ним

Фото: Yandex.ru Если вы готовы потратить на подарок к 23 февраля достаточно крупную сумму, то новый iPhone, смартфон или электронная книга, безусловно, порадуют мужчину. Если не готовы, рассмотрите в качестве варианта подарка аксессуары к его любимым гаджетам: новые наушники, флешки, портативные аккумуляторы, подставки под ноутбук и телефон и т. д. Все это легко приобрести в магазинах электротехники и в салонах сотовой связи. И времени на это уйдет немного.

2 Шахматы Фото: Gold-kompas.com.ua

Гаджеты есть сегодня у всех. А шахматы — нет. А между прочим, шахматы имеют множество преимуществ перед гаджетами. Во-первых, они развивают мозг (во время игры работают сразу оба полушария мозга), во-вторых, они сближают людей, так как играть в шахматы в одиночестве страшно скучно. Гаджеты есть сегодня у всех. А шахматы — нет. А между прочим, шахматы имеют множество преимуществ перед гаджетами. Во-первых, они развивают мозг (во время игры работают сразу оба полушария мозга), во-вторых, они сближают людей, так как играть в шахматы в одиночестве страшно скучно.

3 Аксессуары в автомобиль

Благо сейчас магазинов автоаксессуаров предостаточно - после работы по дороге можно заехать в любой и выбрать все что угодно: коврики в машину, новые чехлы, компрессор, хороший фонарь. Самое главное - точно знать, что это необходимо вашему герою. Благо сейчас магазинов автоаксессуаров предостаточно - после работы по дороге можно заехать в любой и выбрать все что угодно: коврики в машину, новые чехлы, компрессор, хороший фонарь. Самое главное - точно знать, что это необходимо вашему герою.

4 Квест-приключение

Фото: Eventsdays.ru

Мужчина - вечный мальчик, которому нравится решать головоломки. Подарите ему эту возможность — приобретите подарочные сертификаты на квест. Благо в Барнауле сегодня выбор огромный. Поверьте, удовольствие от квест-приключения получат и подросток, и зрелый мужчина, и дедушка. Мужчина - вечный мальчик, которому нравится решать головоломки. Подарите ему эту возможность — приобретите подарочные сертификаты на квест. Благо в Барнауле сегодня выбор огромный. Поверьте, удовольствие от квест-приключения получат и подросток, и зрелый мужчина, и дедушка.

5 Инструмент Фото: Kuponika.ru

Вот тут осторожнее. Мы бы все-таки посоветовали приобретать не сам инструмент, а подарочный сертификат. Не лишайте мужчину удовольствия выбрать инструмент для себя и под себя. Но если уж так горите желанием купить что-то сами, можете приобрести электронный или лазерный уровень. Вещь хорошая и в хозяйстве пригодится.

6 Спортивный снаряд Настоящий защитник должен быть в хорошей спортивной форме и готов ко всяким неожиданностям. А потому спортивный снаряд - отличный и универсальный подарок: боксерская груша (можно настольную), гантели, гиря, эспандер — в общем, все, что поможет вашему мужчине почувствовать свои мускулы. Если все же гложат вас сомнения в том, что ваш подарок оценят по достоинству, сделайте подобный спортивный снаряд, как на фотографии.