Подарки в Посуда Центре: порадовать близких людей легко в предстоящие праздники

Закончились новогодние праздники, и уже близятся новые. Самое время задуматься над подарками для наших защитников к 23 февраля и для самых обворожительных к 8 марта. Но и не забываем про самую вкусную неделю в году – Широкая Масленица! Магазин "Посуда Центр" облегчил вам выбор подарков, продумав все за вас. Вдохновляйтесь подборкой самых лучших подарков.

Поход за подарками станет более легким, приятным и увлекательным. Подарки, подобранные "Посуда Центром", подойдут не только самым близким людям, но и коллегам, и учителям.

Мужчинам можно преподнести в подарок термос, термокружку – это полезные вещи для рыбалки, охоты, похода или просто взять с собой в автомобиль горячий напиток. Также большой ассортимент стаканов и кружек для пенных напитков.

Для самых прекрасных женщин "Посуда Центр" выбрал не менее прекрасные подарки: фарфоровые кружки в ассортименте с различными надписями, стихами, адресованные вашим любимым, фужеры, салатники, подсвечники. 8 марта не обходится без цветов, а отличным дополнением к букету станет потрясающая ваза.

В "Посуда Центре" имеется огромный выбор универсальных подарков на все случаи жизни, для любого возраста, которые создадут уют в каждом доме. Наволочки, пледы, коврики из искусственного меха окутают теплом. Постельное белье и ортопедические подушки помогут окунуться в здоровый сон. Наборы полотенец разных размером и цветов никогда не будут лишними. Корзины для хранения помогут грамотно распределить все вещи дома. Если некуда положить спать ваших гостей, то на помощь придет надувной матрас, к которому в подарок идет надувная подушка. Настенные часы, набор ящиков для инструментов, бытовая техника, способная упростить приготовление пищи – все это вы найдете в новом каталоге "Посуда Центра" и на самих полках магазина.

Ни для кого не секрет, что Широкая Масленица не обходится без свежеиспеченных, румяных и ароматных блинов, а чем больше, тем лучше. Некоторые хозяйки сразу пекут эти лакомства на нескольких сковородах, поэтому сковорода для блинов точно не будет лишней. В "Посуда Центре" вы найдете сковороды для любого кошелька, цена от 139 руб. А также имеется разнообразный выбор казанов, кастрюль, чайников, форм для выпечки и запекания. Таким подаркам будут рады в любом доме.

А если совсем не знаете, что подарить, то лучшим подарком станет подарочная карта. В "Посуда Центре" действует акция: при покупке подарочных карт от 3000 руб. с 1 по 26 февраля – в подарок карта номиналом 300 руб.

И еще приятным бонусом к покупке в "Посуда Центре" станет скидка 20% по купону, которая действует только на один товар в чеке (самый дорогой).

"Посуда Центр"

Барнаул, Ленина пр-кт, д. 154

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