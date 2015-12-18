Поддельный алтайский сыр обнаружили в Ярославской области

Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю выявили продажу фальсифицированного алтайского сыра в Ярославской области.



Пресс-служба сообщает, что в ходе контрольной закупки испытания на качество не прошли два сорта сыра: "Российский" и сыр "Пошехонский". На их упаковках указано, что сыры производят на Быстрянском маслозаводе Красногорского района и на Усть-Калманском маслосырзаводе соответственно.



В ходе расследования антимонопольная служба установила, что с января 2013 года сыр "Российский" производит "Барнаульский молочный комбинат", поэтому информацию о Быстрянском маслосырзаводе не указывает. "Пошехонский" сыр действительно производит Усть-Калманский маслосырзавод, но с другими техническими условиями, о чем говорит настоящая упаковка продукта. Также отмечается, что данные алтайские производители не поставляют сыр в магазины, где проводилась контрольная закупка.



Таким образом, выявленные образцы сыра не имеют никакого отношения к алтайским производителям и, вероятно, являются фальсификатом. Соответствующие материалы сотрудники УФАС передали в ярославское управление МВД России.

