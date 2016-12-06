Поделись новогодним рецептом и получи щедрый запас масла к празднику

К Новому году необходимо не только готовиться, на праздник нужно еще и готовить!

Amic.ru решил помочь тебе в этом: мы устроили розыгрыш такого незаменимого на кухне продукта, как подсолнечное масло.

Правила участия очень простые:

- вступай в нашу группу https://vk.com/amic_ru;

- делай репост записи, а в комментариях к посту пиши новогодний рецепт (среди ингредиентов обязательно должно быть подсолнечное масло);

А мы 23 декабря выберем троих победителей, которые получат щедрый запас вкуснейшего подсолнечного масла. Рецепты победителей опубликуем на сайте Amic.ru в рубрике "Кухня".

Делись своим праздничным рецептом!

Конкурс проводится при поддержке ООО "Юг Сибири".