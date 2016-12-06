Поделись новогодним рецептом и получи щедрый запас масла к празднику
Amic.ru помогает готовиться к Новому году и проводит розыгрыш на щедрый запас подсолнечного масла
К Новому году необходимо не только готовиться, на праздник нужно еще и готовить!
Amic.ru решил помочь тебе в этом: мы устроили розыгрыш такого незаменимого на кухне продукта, как подсолнечное масло.
Правила участия очень простые:
- вступай в нашу группу https://vk.com/amic_ru;
- делай репост записи, а в комментариях к посту пиши новогодний рецепт (среди ингредиентов обязательно должно быть подсолнечное масло);
А мы 23 декабря выберем троих победителей, которые получат щедрый запас вкуснейшего подсолнечного масла. Рецепты победителей опубликуем на сайте Amic.ru в рубрике "Кухня".
Делись своим праздничным рецептом!
Конкурс проводится при поддержке ООО "Юг Сибири".