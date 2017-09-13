Подельника Андрея Арестова в Барнауле приговорили к 3,5 годам колонии

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Подельник бывшего замначальника УМВД по Барнаулу Андрея Арестова — Валерий Селиванов — приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении СКР, которое занималось расследованием этого громкого дела.

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Прочее Экс-замначальника УМВД по Барнаулу приговорили к 8,5 годам строгого режима

Ранее наш портал сообщал, что самому Андрею Арестову, признанному виновным в получении взятки в особо крупном размере, было назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима.

Валерий Селиванов признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

В настоящее время установлено, что бывший замначальника УМВД по краевой столице требовал от гражданина передать ему взятки в размере 2,2 миллиона рублей за то, чтобы прекратить уголовное преследование в отношении горожанина.

"Денежные средства в качестве взяток сотрудник полиции получал различными частями в период с мая 2016 года по январь 2017 года. При получении очередной части денег он был задержан с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю", - напоминают в СКР.

Вердикт в отношении Арестова и Селиванова был вынесен 13 сентября Октябрьским районным судом Барнаула.