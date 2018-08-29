Подорожает: экономист о том, как скажется падение рубля на ценах в регионе

Падение курса рубля продолжается. Так, на 27 августа курс евро вырос на 21 копейку по отношению к рублю и составил 78,16 рубля. Доллар поднялся на 29 копеек, до 67,39 рубля. Данные приводит Московская биржа.

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По словам экспертов, в ближайшее время ситуация вряд ли исправится. Напротив, экономисты говорят о том, что в сентябре доллар подскочит до 71 рубля.

На падение национальной валюты повлияло несколько факторов, говорит кандидат экономических наук Василий Привалов.

"Во-первых, на сайте конгресса США был опубликован закон, касающийся новых санкций в отношении нашей страны. Были сказаны вещи глобального масштаба. К ряду российских банков (в первую очередь с государственным участием: Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ) будут применены санкции. Это первый и основной фактор, который повлиял на резкое падение.

Также это связано еще и с тем, что у нас есть облигации федерального займа. Как ни парадоксально, но треть владельцев - иностранные граждане. И, естественно, они, прочитав текст законопроекта, обеспокоились и массово начали сбрасывать облигации, превращая их в рубли, а затем конвертируя в доллары. Спрос появился на доллар, рубль продолжает падать. Центральный банк в последнее время не таргетирует покупку долларов на рынке. Он это делает, но в интересах Министерства финансов", - рассказывает Привалов.

Также на ситуацию оказывает влияние экономический кризис в Турции. США объявили о повышении экспортных пошлин на ряд турецких товаров, в связи с этим обесценилась турецкая лира. "Кроме того, не последнюю роль играет то, что производители начинают готовиться к новому финансовому году. С января 2019 года НДС повышается на 2%. И все факторы сложились в одну картину. Нас ждет достаточно "интересное" время", - отмечает Привалов.

Падение курса рубля сказывается и скажется на росте цен на некоторые товары. В частности, говорит эксперт, повысились цены на авиаперелеты, будет расти стоимость электроники, автомобилей, импортной техники.

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"Многие наши предприятия покупают продукцию за рубежом. Соответственно, она тоже будет стоить дороже. Приведу простой пример: наше сельское хозяйство в основном пользуется импортной техникой, и, соответственно, любая поломка станет дополнительной финансовой нагрузкой, за которую заплатит конечный потребитель. С другой стороны, от падения рубля выигрывают экспортно ориентированные предприятия. Они отправляют продукцию за рубеж, и на каждом долларе прибавляют выручку", - отмечает Привалов.

Также, говорит эксперт, с января 2019 года ожидается очередное повышение цен из-за роста НДС на 2%.