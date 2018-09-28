Подозреваемого в убийстве мужчины в Барнауле нашли спустя 19 лет

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Мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном в Барнауле 19 лет назад, задержали о определили под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что преступление было совершено 1 января 1999 года в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Петра Сухова. Жертвой оказался 29-летний мужчина.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но подозреваемый скрылся от органов следствия и на протяжении 19 лет находился в розыске. Заочно ему было предъявлено обвинение, однако предварительное следствие было приостановлено в связи с розыском обвиняемого.

5 сентября этого года 48-летний обвиняемый был задержан, а следователи возобновили производство по уголовному делу.

В рамках расследования установлено, что ночь на 1 января 1999 года в одну из квартир пришел потерпевший, желая продать вещи.

"Между ним и ранее незнакомым мужчиной, временно проживавшим в данной квартире, произошла ссора, в ходе которой хозяин нанес незваному гостю удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - уточняют обстоятельства случившегося в правоохранительном ведомстве.

Затем обвиняемый вынес тело на лестничную площадку, а сам скрылся, уехав в Республику Казахстан. В соседнем государстве мужчина проживал под вымышленными анкетными данными, не имея постоянного места работы.

Сейчас мужчина определен под стражу. Расследование продолжается.