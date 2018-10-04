Подозреваемые в серии автоугонов на Алтае попались на краже пирожков

Полиция Камня-на-Оби задержала двоих подозреваемых в серии автоугонов, которые попали в объектив камеры, когда крали пирожки в кафе, сообщают "Каменские известия".

Мелкая кража пирожков была совершена в одном из придорожных кафе, расположенном недалеко от Масляхи. Молодые люди, незаметно от работника заведения украли с прилавка несколько пирожков. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

Позже было установлено, что похитители оказались давно разыскиваемыми угонщиками.

Отмечается, что один из угонщиков — житель Змеиногорского района, а второй проживал в Каменском районе. Также уточняется, что на краденых машинах мужчины какое-то время катались, а затем разбирали их и сдавали по запчастям в пункты приема черных металлов.

Свою вину они признали. Сейчас проходят следственные мероприятия.