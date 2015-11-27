Подозрительный пакет нашли в барнаульском ТРЦ ''Арена''

Сотрудники полиции оцепили барнаульский ТРЦ ''Арена'' утром в пятницу, 27 ноября. В полицию поступило сообщение о подозрительном пакете.

Очевидцы пишут в паблике Barnaul 22, что на месте работают кинологи, людей пускают в здание после проверки металлоискателями.

Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщит подробности случившегося после завершения всех мероприятий.

23 ноября из-за подозрительно предмета прошла эвакуация в другом крупном торговом центре - гипермаркете ''Алтай''. Посетители сообщили об оставленном рюкзаке. Опасения не подтвердились.