Подозрительный пакет нашли в барнаульском ТРЦ ''Арена''
Кинологи проверяют помещения торгового центра. Подробности МВД обещает сообщить позже.
27 ноября 2015, 10:08
Сотрудники полиции оцепили барнаульский ТРЦ ''Арена'' утром в пятницу, 27 ноября. В полицию поступило сообщение о подозрительном пакете.
Очевидцы пишут в паблике Barnaul 22, что на месте работают кинологи, людей пускают в здание после проверки металлоискателями.
Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщит подробности случившегося после завершения всех мероприятий.
23 ноября из-за подозрительно предмета прошла эвакуация в другом крупном торговом центре - гипермаркете ''Алтай''. Посетители сообщили об оставленном рюкзаке. Опасения не подтвердились.
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