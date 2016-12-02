Подробности опрокидывания автобуса на трассе Бийск – Барнаул. Видео и фото
Согласно предварительной информации, за медицинской помощью никто не обращался
2 декабря 2016, 16:08
Видео и Фото: vk.com/barneos22
Подробности ДТП на трассе Барнаул - Бийск с участием рейсового автобуса сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД.
"Согласно предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. За медицинской помощью никто не обращался", – сказали в Госавтоинспекции.
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В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.
Напомним, что, по информации очевидцев, опрокидывание автобуса произошло на 28-м километре от Бийска.
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