Подробности опрокидывания автобуса на трассе Бийск – Барнаул. Видео и фото

Видео и Фото: vk.com/barneos22

Подробности ДТП на трассе Барнаул - Бийск с участием рейсового автобуса сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД.

"Согласно предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. За медицинской помощью никто не обращался", – сказали в Госавтоинспекции.

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В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что, по информации очевидцев, опрокидывание автобуса произошло на 28-м километре от Бийска.